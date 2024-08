Se podría extender hasta mañana: este lunes sigue la formalización contra Hermosilla y Villalobos

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Este lunes se llevará a cabo el cuarto día de formalización del Caso Audio, con los alegatos de los abogados defensores de los imputados Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo. Mientras los dos funcionarios públicos "coimeados" quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, las medidas cautelares de los acusados aún están en proceso. Según el Servicio de Impuestos Internos, los perjuicios fiscales ocasionados por los imputados superan los $1 mil millones. Durante la última audiencia, se mencionaron nuevas personalidades vinculadas al caso, como la conductora Tonka Tomicic. Las defensas argumentan que las acusaciones carecen de sustento, mientras que la fiscalía insiste en la necesidad de prisión preventiva. La decisión sobre este punto queda en manos de la jueza Mariana Leyton y se espera que los alegatos de las defensas se extiendan hasta mañana. Desarrollado por BioBioChile

Este lunes se llevará a cabo el cuarto día de formalización del denominado Caso Audio, con los alegatos de los abogados defensores de los tres imputados: Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, cuyas medidas cautelares aún no han sido resueltas, a diferencia de los dos funcionarios públicos “coimeados”, que quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Cabe recordar que ya se realizaron las presentaciones del Ministerio Público y de los querellantes de la causa, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y los particulares del Partido Socialista. Así, sólo queda conocer la versión de los imputados, a través de sus defensas.

Por su parte, el pasado viernes, los acusadores finalizaron sus intervenciones entregando sus argumentos de por qué los imputados deben, a su juicio, quedar en prisión preventiva.

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, fue la encargada de cerrar la participación de la fiscalía, siendo enfática en la necesidad de que los imputados queden tras las rejas de manera preventiva, al ellos mismos haber admitido la comisión de delitos.

“Estamos en presencia, no de apariencia de delitos, sino que de delitos reales, con participación culpable. Y no sólo lo decimos nosotros, sino que ellos lo dicen (…) No hay ninguna duda, aquí sólo cabe decretar prisión preventiva”, señaló.

Perjuicio fiscal de los imputados

Según expuso el Servicio de Impuestos Internos, el perjuicio fiscal ocasionado por las conductas desplegadas por el querellado Luis Hermosilla, conforme a los antecedentes recopilados desde 2020 hasta agosto de 2024, supera los $800.800.000, por concepto de Impuesto Global Complementario.

En tanto, María Leonarda Villalobos habría generado un perjuicio fiscal cercano a los $211 millones, por el mismo concepto de Impuesto Global Complementario; mientras que Luis Angulo, en su calidad de representante legal de la empresa Asesorías y Negocios Commercia Spa, habría defraudado al fisco en más de $3 millonesm por Impuesto a la renta, junto a su esposa, la propia Villalobos.

El abogado del Servicio de Impuestos Internos, Gonzalo Mardones Pérez, sostuvo que “ellos generaron pérdidas ficticias; adulteraron la contabilidad de una sociedad; utilizaron facturas ideológicamente falsas, esto específicamente de los imputados Angulo y Villalobos; además, perjudicaron al fisco de Chile en más de mil millones, esto esepcificamente respecto de Hermosilla y Villalobos”.

En tanto, el consejero y representante de la querella del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, manifestó que “el tribunal deberá considerar alguna de las siguientes circunstancias: gravedad del hecho, gravedad de la pena, número de delitos, carácter de los delitos, haber actuado en grupo y la existencia de procesos pendientes. De seis elementos que el legislador le da a su señoría, para considerar, como constituyente en un peligro social, que se deberían a prisión preventiva, cinco se verifican”.

Más personalidades vinculadas al Caso Audio

Durante la última audiencia, también salieron nuevos nombres relacionados con la investigación, uno de ellos es el de Tonka Tomicic, quien habría sido una de las personas que se asesoró tanto por Luis Hermosilla, como también por María Leonarda Villalobos.

La figura televisiva habría sido beneficiada por los contactos de los juristas al interior del Servicio de Impuestos Internos, existiendo al menos $41 millones transferidos desde la cuenta de la conductora a la cuenta de Steuern Asesorías SPA, misma empresa con la que se habrían pagado los sobornos a los funcionarios públicos formalizados, Patricio Mejías y Renato Robles.

Ante la aparición de este y otros nombres de personas reconocidas, la Fiscalía dijo que no podían, de momento, referirse como imputados, enfocándose en las personas que hoy son formalizadas, según la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés.

En tanto, desde las defensas aseguran que las acusaciones del ente persecutor no tendrían sustento para acreditar los delitos.

El abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, abordó una de las aristas que ha salido con la causa, asegurando que los pagos que habría realizado su hermano al ex ministro Andrés Chadwick, habrían estado en regla.

Por su parte, la abogada defensora de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, admitió que en la causa existe la emisión de facturas falsas, pero la responsabilizó en terceros ajenos a su representada, según pericias que han solicitado.

Así las cosas, esta jornada, los fuegos en los alegatos de las defensas los abrirá el abogado Juan Pablo Hermosilla, según quedó definido en la última audiencia.

Si bien hay una posibilidad de que las tres defensas realicen y terminen con sus presentaciones hoy, considerando que las audiencias han estado terminando a las 2 de la tarde, y que aún faltan las réplicas, la decisión sobre la prisión preventiva que debe tomar la jueza Mariana Leyton podría extenderse hasta mañana.