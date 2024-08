El ministro de Educación y militante del PC, Nicolás Cataldo, respaldó la postura del presidente Boric respecto al régimen de Nicolás Maduro, pese al respaldo del Partido Comunista a las cuestionadas elecciones en Venezuela.

Recordemos que la colectividad oficialista ha generado polémica en el interior de la coalición gobernante, por su apoyo a Maduro.

De hecho, tras la ratificación de este último por parte del Tribunal Supremo de Venezuela, el presidente Gabriel Boric endureció el tono, descartando reconocer el cuestionado triunfo de la “dictadura”.

“Hoy día no tengo ninguna duda que se han robado la elección”, expresó Boric en entrevista con TVN, añadiendo que lo que está sucediendo en ese país es “lamentable (…) una dictadura sin lugar a dudas”.

“Vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido”, subrayó.

Al respecto, el ministro Cataldo desestimó algún conflicto por los dichos del presidente Boric por Nicolás Maduro, asegurando que “el tema para mí es sencillo, yo lo he dicho desde el principio”.

“La política exterior del país la lleva adelante el Presidente y el canciller. Yo soy ministro de Estado”, señaló.

En entrevista con CNN Chile, enfatizó que “adhiero efectivamente a lo que ellos han planteado y ya se han pronunciado sobre este tema”.

“A mí no me queda otro espacio distinto que coincidir con eso, y si tuviese diferencias irreconciliables con ella, no podría ser parte de este Gobierno”, sentenció Cataldo.

En ese sentido, el titular del Mineduc insistió en que “estoy en la línea de nuestro presidente, por supuesto”.