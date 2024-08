La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada sobre una eventual candidatura presidencial y su postura respecto al escenario político. A pesar de no confirmar sus intenciones, expresó su interés en dar continuidad al trabajo del presidente Gabriel Boric.

Durante su visita a la región del Bío Bío, la secretaria de Estado conversó con Radio Camila sobre este tema y si es que busca darle continuidad al trabajo del presidente Gabriel Boric.

“Si me está preguntando si voy a ser candidata, no lo puedo responder”, señaló, no obstante, dijo que le gustaría “darle continuidad al trabajo (del gobierno del presidente Boric)”.

Respecto a si está dispuesta a liderar ese esfuerzo al mando del país, Tohá manifestó que “eso no lo puedo decir, porque eso se va a decidir en su momento”.

“Si llego a distraerme de mi labor por otros cálculos, no voy a poder hacer mi trabajo. Ya llegará el momento de esas decisiones”, sentenció la ministra.