El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, señaló que no hay relación entre la detención de Facundo Jones Huala por amenazar a un médico y la orden de expulsión en su contra, la cual aún está pendiente de descargos. Huala fue arrestado luego de ser liberado por la Corte Suprema, y pasará a control de detención por el delito de amenaza. Montalva destacó que la orden de expulsión está vigente desde junio y que Huala tiene días para presentar sus descargos, indicando que es el Ministerio Público quien manejará la situación. Descartó medidas de seguridad extraordinarias durante la visita del presidente Boric a la región.

El delegado presidencial de la región de La Araucanía, José Montalva, advirtió que “no hay vínculo” entre la orden de expulsión a Facundo Jones Huala y su reciente detención. Además, sostuvo que aún le quedan días para presentar descargos por la orden.

Este miércoles, el líder mapuche argentino fue etenido por amenazar a un médico que lo atendía en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Esto tras emitirse una orden de expulsión en su contra, después que recuperase su libertad por un fallo de la Corte Suprema.

En horas de la mañana de este jueves, el lonco pasará a control de detención, siendo imputado por el delito de amenaza y contándose con la denuncia del médico afectado.

Al respecto, el delegado presidencial señaló que no maneja más antecedentes y que esperan ver como avanza la investigación.

“Eso es materia del Ministerio Público y no del ejecutivo. Nosotros no tenemos como influir en un poder que no nos corresponde”, indicó.

“No hay vínculo”

En ese sentido, destacó que “no hay vínculo” entre esta detención y la orden de expulsión, ya que una cosa no podrá influir en la otra de momento. Además, detalló que la orden está vigente desde junio, y que Jonas Huala aún tiene días para presentar descargos.

“Es una notificación que estaba vigente desde el mes de junio, que se notifica el día viernes, y esta persona tiene 10 días para poder hacer sus descargos. Eso se mantiene”, sentenció Montalva.

“Otra cosa es que una persona denuncia que es víctima de un delito y se procede a la detención en flagrancia. Y el Ministerio Público tiene que mañana, mediante un Tribunal de Garantía que cuida los derechos del imputado, tomar decisiones al respecto”, agregó.

Finalmente, Montalva no quiso “adelantarse a lo que podría pasar” y descartó medidas de seguridad especiales, más allá de las que se toman en medio de la gira que el presidente Boric está realizando en la zona.