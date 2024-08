La diputada Gael Yeomans del Frente Amplio abordó una posible candidatura presidencial de Michelle Bachelet y señaló que estarían felices de defender sus ideas en ese escenario, a pesar de críticas de la oposición que la califican como candidata "part-time". Yeomans destacó que el Frente Amplio ha demostrado que no les va mal en elecciones y que han construido unidad con otros sectores. Respecto al rol de Bachelet, la diputada resaltó su capacidad para levantar ideas y rechazó la idea de generar diferenciaciones promovida por la derecha, concluyendo en que es importante no caer en divisiones.

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans abordó una posible candidatura presidencial de Michelle Bachelet y destacó que, si así fuera, “felices iremos a defender nuestras ideas”.

Recordemos que, desde la oposición han dicho que la exmandataria cumple un rol de candidata “part-time” e incluso, han asegurado que si va como opción en la papeleta es un “fracaso” por parte del Frente Amplio (FA).

Al ser consultada, en conversación T13 Radio, Yeomans (FA) dijo que observa “una obsesión grande de algunas vocerías de la derecha de hablar continuamente del fracaso del Frente Amplio”.

“De que supuestamente nos va a ir mal en alguna elección, cosa que hemos demostrado continuamente que no es así”, complementó.

Agregando que “el Frente Amplio tiene un proyecto que es propio, pero que también hemos ido construyendo unidad con otros (…) no quedarnos solamente en levantar ideas”.

Diputada Yeomans y opción de expresidenta Bachelet como carta presidencial

“Si es la presidenta Bachelet la que nos representara y se tome esa decisión, nosotros felices iremos a defender nuestras ideas en ese gobierno”, dijo la diputada oficialista.

En cuanto a si es un fracaso, o no, Yeomans destacó el rol de Bachelet en ese gobierno, para levantar ideas, y dijo que no comparte eso de “buscar generar diferenciaciones en donde yo no las veo”.

“Eso es lo que busca la derecha: que nos dividamos, y creo que no está bueno caer en ese jueguito”, cerró.