Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Dos servidores públicos, uno del Servicio de Impuestos Internos (SII) y otro de la Tesorería General de la República (TGR), junto al abogado Luis Hermosilla, serán formalizados en el Caso Audio, según lo anunció el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para el próximo 21 de agosto. Los investigados, Renato Robles y Patricio Mejías, enfrentan acusaciones de cohecho. Robles, ejecutivo de la TGR, percibe un sueldo de $2.599.000, mientras que Mejías era fiscalizador tributario del SII con una remuneración de $925.666. De no contar con un abogado particular, serán representados por la Defensoría Penal Pública, y en caso de no comparecer, podrían ser conducidos por la fuerza pública. Este caso de corrupción salió a la luz tras la revelación de un audio donde Hermosilla admitía el pago de coimas a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).