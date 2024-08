Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la última entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, se destaca que Michelle Bachelet ha empatado con José Antonio Kast en el segundo lugar de intención de voto con un 11%. Sin embargo, Evelyn Matthei lidera con un 21% de menciones espontáneas como favorita para las elecciones presidenciales. La alcaldesa de Providencia se perfila como la opción más sólida para convertirse en la próxima presidenta de Chile, según el sondeo. En una posible segunda vuelta, Matthei superaría a Kast (61% vs 22%), a Bachelet (49% vs 45%), a Carolina Tohá (59% vs 30%) y a otros posibles candidatos presidenciales.