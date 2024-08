La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó nuevamente el reemplazo de la diputada Mercedes Bulnes (IND) en la Comisión de Ética. Esto, en medio del tratamiento por cáncer que afecta a la legisladora.

Con 73 votos a favor, 50 en contra y 17 abstenciones, no se alcanzó los 93 votos necesarios para aprobar el ingreso de Patricio Rosas, quien reemplazaría a Bulnes en la comisión.

La situación provocó el reclamo de la parlamentaria, quien mediante su cuenta de “X” replicó: “Nuevamente la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar?”.

Nuevamente la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar? Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad. pic.twitter.com/ucoS5n7apV

— Mercedes Bulnes (@DiputadaBulnes) August 7, 2024