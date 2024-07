El diputado Andrés Longton (RN) explicó su cruce con el ministro Álvaro Elizalde tras conocer el veto al proyecto de elección en dos días.

Cabe recordar que el Gobierno planteó una multa de 33 mil pesos para quienes no voten. Sin embargo, en una primera instancia, excluyó de esta sanción a las personas gestantes en cualquier etapa de embarazo y a los mayores de 70 años.

Esta medida enfureció a Longton, quien se encontraba junto a Elizalde en la comisión mixta por la iniciativa que crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Al enterarse del ingreso del veto, se acercó al secretario de Estado y lo amenazó con tomar severas medidas. “Te vamos a acusar constitucionalmente, eres un sinvergüenza”, señaló, según advirtieron algunos presentes.

Con el correr de las horas, al ver que no tendrían el apoyo de la oposición, La Moneda decidió retirar las dos excepciones que había planteado y fijó la multa para todos los electores que no asistan a sus respectivos locales.

Este jueves, el diputado de Renovación Nacional detalló la pelea que sostuvo con el titular de la Segpres. “Me entero en ese momento que el veto estaba ingresado por parte del Gobierno y me enojé, porque sentí que era una sinvergüenzura”, sostuvo.

“No recuerdo haberle dicho sinvergüenza, pero sí que era una sinvergüenzura. Fui muy duro con el ministro y le dije que lo iba a acusar constitucionalmente, lo reconozco. Fue en un espacio relativamente público, que es la comisión, pero sí fui muy duro y lo reconozco”, agregó.

En esa misma línea, Longton afirmó que “pensé que nos estaban viendo la cara a todo el país, porque estaba tratando, mediante un subterfugio, de crear un voto voluntario. Es decir, estaba haciendo una trampa a la Constitución para efectos de que el voto quedara lo más cercano a voluntario”.

“Estaba tratando de generar ese voto voluntario en aquellos sectores donde el Gobierno estima que es un voto más cercano a la derecha. Eso es, por donde se le mire, una trampa”, sentenció.

Si bien se mostró conforme con la posterior modificación del Gobierno, no quedó contento con la única multa de 33 mil pesos. “Se podría haber hecho una graduación hasta 190 mil, 160 mil o 130 mil pesos. Eso no se hace, por lo tanto, lo que pretende el Gobierno es que en cierto sector de nuestro país el costo sea menor por no ir a votar”, cerró.