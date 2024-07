Este martes, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI, luego de los cuestionamientos que recibió por declarar que una de las pruebas contra su padre, Eduardo Macaya, fue grabada “sin su consentimiento”.

Cabe mencionar que el padre del senador por la región de O’Higgins fue condenado a 6 años de cárcel por dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad.

Frente a este escenario, el senador Iván Flores (DC) manifestó que “esta confusión entre un rol de hijo con el rol de un senador de la República, y con la conducción de un partido importante en Chile, no son compatibles”.

“Cada uno debe mantenerse en lo que corresponde a la obligación de la voluntad ciudadana. Uno representa a la ciudadanía. No puede confundirla con los sentimientos personales, mucho menos si habla por un sector político, por un partido”, agregó.

“El delincuente es el delincuente y tiene que pagar”

Asimismo, el parlamentario de la región de Los Ríos apuntó a que “el senador Macaya hizo lo que tenía que hacer y espero que en su rol de senador, a futuro, tampoco lo siga confundiendo con su rol de hijo, por mucho cariño que le tenga al papá. El delincuente es el delincuente y tiene que pagar”.

Respecto a las declaraciones de Javier Macaya, Flores sostuvo que, “como él ha dicho, se equivocó. No solamente confundió los roles, sino que, además, interpeló y cuestionó la administración de justicia que aquí se ha aplicado”.

“Independiente de que, tal vez, sea la línea que sus abogados quisieran seguir, hoy el fallo fue unánime, fue tres cero. Se condenó a una persona que cometió delitos, y no porque no sean parientes de uno, en fin, pueda ser distinto de cometer ese delito contra una persona que no conoce”, continuó.

En ese sentido, el militante de la Democracia Cristiana se preguntó sobre si “¿cuándo se trata de personas de altos ingresos, el trato va a ser uno, y cuando se trata de personas de bajos ingresos, el trato va a ser otro?”.