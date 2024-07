Los senadores Fidel Espinoza (PS) y Javier Macaya (UDI) se enfrascaron en una discusión a través de la red social X por la condena del padre de este último. En una entrevista con Radio Pauta, el presidente de las UDI señaló que las acusaciones en contra de Macaya Zentilli "no son de una persona de mi familia. No son las nietas". Tras ello, el socialista lo instó a no aclarar nada, porque "cada vez oscureces más esta inmundicia".

Los senadores Fidel Espinoza (PS) y Javier Macaya (UDI) se enfrascaron en una discusión a través de la red social X por la condena del padre de este último.

Eduardo Macaya Zentilli fue sentenciado a seis años de cárcel por dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad.

Tras ello, el presidente de la UDI señaló en el programa Mesa Central de T13 que “estoy del lado de mi padre”.

Asimismo, indicó que una situación familiar derivó en el condenado fuera “grabado sin su consentimiento, grabado con pruebas y con un video que es bastante editado. Yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene el derecho a defenderse sin ningún privilegio, pero al mismo tiempo sin ningún prejuicio por este tema”.

Pero las declaraciones de Javier Macaya no terminaron ahí, ya que también sostuvo en Radio Pauta que las acusaciones en contra de su padre “no son de una persona de mi familia. No son las nietas, le digo expresamente que no y se lo descarto. Yo nunca he mencionado eso, pero no son las nietas”.

Estos últimos dichos molestaron al senador Fidel Espinoza, quien increpó a su colega gremialista por medio de su cuenta de X.

“Ya superaste todo. Qué importa quiénes sean las víctimas. No pretendas aclarar nada, porque cada vez oscureces más esta inmundicia. Ya a estas alturas te diría que no puedes seguir dirigiendo tu partido. Has sobrepasado todo”, apuntó el socialista.

Este mensaje fue respondido por el aludido, asegurando que “no voy a polemizar contigo. Asumo no conoces el tema (lo que está bien existiendo menores) y es evidente que no entendiste nada de lo que dije”.