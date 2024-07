El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió al anuncio entregado por el presidente Gabriel Boric -respecto a la construcción de una nueva cárcel de Alta Seguridad– y entregó detalles del recinto penitenciario.

Fue en conversación con CNN Chile que la autoridad de gobierno fue consultado por la ubicación, que ha generado bastante expectación. “Está definido”, comenzó diciendo Gajardo.

“Nosotros lo que hemos señalado es que el lugar en particular, en específico, lo vamos a dar a conocer una vez que ingresemos el proyecto que nos permite construir esta cárcel más rápidamente”, explicó-

Lo anterior, aseguró, porque “una cárcel de máxima seguridad es una información muy delicada. La cárcel de máxima seguridad albergará las personas más peligrosas”.

Características de la nueva cárcel de Alta Seguridad

En ese sentido, el ministro (s) dijo al medio antes citado que “durante este gobierno se han aumentado al doble las plazas que existían de máxima seguridad a lo largo del país. Teníamos 300, tenemos 600″.

“Vamos a terminar con 800, más el anuncio que hicimos hoy donde esperamos construir una cárcel de alrededor de 400/500 personas, de máxima seguridad”, complementó.

Acto seguido, Gajardo sostuvo que Latinoamérica “tiene una particularidad materia de crimen organizado (…) ha proliferado alrededor y al interior de las cárceles”.

“Nosotros como país tenemos que prepararnos para seguir manteniendo el control de los establecimientos penitenciario (…) y en particular de la delincuencia organizada transnacional”, complementó.

En cuanto a las características del nuevo centro penitenciario, la autoridad explicó que “el régimen de máxima de fundamental para efectivamente separar y que no tengan contacto con el exterior y por ende, no sigan operando las bandas de crimen organizado y en particular sus líderes en la cárcel”.

“La cárcel de máxima seguridad va a ser con celdas individuales, que van a estar monitorizadas las 24 horas del día y eso significa que tienen una cámara en su interior (…) con un régimen penitenciario muy estricto, que tienen pocas horas de patio. En esa hora de patio no tienen contacto con otros internos”, añadió.

En cuanto a las visitas, “se encuentran muy controladas, son por locutorios. Es decir, no hay contacto personal precisamente para que no se genere cualquier tipo de intercambio de información”.

“Son cárceles muy modernas también que nos permiten tener inhibición de telefonía celular, un sistema anti drones, que nos permite eventualmente también tener sistemas de seguridad perimetral tecno-vigiladas y son cárceles que tienen una seguridad perimetral muy importante, es decir, un régimen estricto y una infraestructura adecuada”, aseguró.

Finalmente, Gajardo reiteró que se trata de celdas “antivandálicas, que no se topan, que no tienen contacto con otros internos para evitar que ellos sigan realizando sus actividades criminales”.