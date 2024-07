Por temas “técnicos”, esa es la razón por la que el diputado Gonzalo Winter (FA) dijo no estar de acuerdo con la solicitud de Estado de Sitio. Esto, en el marco de la ola de homicidios registrados en territorio nacional.

Recordemos que la petición antes mencionada surgió desde el mismo oficialismo, concretamente por parte del senador socialista Juan Miguel Insulza.

Fue en conversación con La Tercera que el parlamentario del Frente Amplio aseguró que para adoptar esa medida hay que “escuchar a los expertos”. En ese sentido, destacó que él es “técnicamente escéptico”.

“Pero no porque considere que no es lo suficientemente grave (…) yo no me niego por principios ni nada parecido, sino que tiene que haber una argumentación lógica”, explicó Winter.

A la vez, en esa misma línea, sostuvo que “la situación es extremadamente grave” y, por lo mismo, requiere “diagnósticos correctos” para abordar la problemática.

“Haya o no militares en las calles, para mí no es un asunto de principios. Es una discusión que tiene que ser práctica. Es una discusión que tiene que ser técnica. Es una discusión en donde los expertos tienen que explicar por qué esa medida hace que bajen los homicidios”, agregó el oficialista.

Finalmente, aseguró que la situación en la región Metropolitana y en La Araucanía es “distinta”, pues en esta última zona sí ha servido dicha medida.