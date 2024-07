La diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, denunció graves irregularidades en las elecciones internas del partido, acusando a los líderes -y diputados- Diego Ibáñez y Gonzalo Winter de manipular el proceso para su propio beneficio.

Visiblemente afectada, en conversación con programa 32 Minutos, la parlamentaria oficialista expresó su frustración y la necesidad de un cambio profundo en la colectividad.

“Espero que esto sea un aprendizaje para todos, incluso para ellos. Yo sé que ellos se van a enojar con esta entrevista. Pero yo milité, yo tengo 55 años, podría ser mamá de varios de ellos y siempre me prometí mejorar”, dijo Mix.

La diputada relató que ha actuado como una madre dentro de la bancada, protegiendo a sus compañeros y guiándolos. “Soy Cáncer. Entonces siempre como protegiéndolos, y creo que eso era lo que tenía que hacer. Como no podía mirar para el lado, no podía darle esta lección como buena mamá. También hay que tirar la oreja y decirles no cabros, si no nos queríamos parecer a la socialdemocracia que tanto criticamos”, manifestó.

Mix recordó su militancia en dictadura y su salida del Partido Socialista en los noventa, buscando siempre un espacio donde poder aportar de manera significativa.

“Llegué aquí. Llegué a varios otros proyectos. Llegué al MAS, primero. Me llamó el discurso latinoamericanista, la cuestión terminó siendo una pyme de Navarro y otros. Me fui a Comunes, conocí gente ahí, terminó siendo la pyme de Karina Oliva y Jorge. Yo buscaba un lugar donde poder aportar y siempre desde la humildad, desde el reconozco mis errores”, añadió.

Polémica por Villa Francia

La legisladora metropolitana destacó que no es una figura política que busque protagonismo, sino que actúa en coherencia con sus principios.

“No soy una diputada que sea medallita de oro. Siempre recibo muchas críticas por mi postura. De hecho, el mismo día lunes me habían llamado la atención por mi declaración a propósito de Villa Francia, que me siguen pareciendo irregulares los operativos. He hablado con la abogada de los muchachos. Todo lo que pasó ahí. Sigo teniendo mis legítimas dudas de cómo se dio el procedimiento. Y lo manifiesto porque siento que tengo que manifestarlo. Está dentro de mi distrito”, expuso.

Tensión en elección interna del Frente Amplio

La elección interna del Frente Amplio fue un proceso lleno de tensiones y desafíos. Mix reveló que, a pesar de las dificultades, lograron una votación significativa. “Que hayamos sacado esta votación en una orgánica de la que vengo llegando hace dos meses, donde la mayoría de la gente que militó conmigo los últimos seis años no pudo estar ahí, no pudo votar. Entonces, alguna sensibilidad estamos representando”, aseveró.

La diputada enfatizó la importancia de mantenerse firmes en sus principios y no ser cómplices de malas prácticas. “Y si el hecho de haber sido quien pusiera los puntos sobre las íes en este proceso, que hiciera lo que tenía que hacer. Si eso significa hoy día, incluso estar contando lo que nos tocó vivir, significa que capaz que me manden mañana al Tribunal Supremo y siento que era lo que había que hacer, como una decisión muy reflexionada con toda nuestra gente. No podemos ser cómplices de una mala práctica”, sostuvo.

Compromiso con el partido

La diputada Mix reafirmó su compromiso con el partido y la necesidad de representar a las verdaderas bases. “Queremos ser un partido que le ofrezca transformarle la vida a la gente. Decimos que queremos representar a un mundo que en la práctica no estamos representando, que eso ya es parte de la reflexión. Yo quiero representar a la gente que decimos representar y entonces todo eso no tiene sentido”, expresó.

Finalmente, la parlamentaria concluyó con un llamado a la unidad y a la lucha por un Frente Amplio mejor y más representativo.

“A lo mejor no en nuestro espacio, pero queremos estar, queremos dar la batalla, creemos que somos parte importante de la construcción del partido. Somos una sensibilidad que quizás no es mayoritaria, pero que si logramos avanzar y logramos esta votación y logramos este reconocimiento, al menos por la coherencia que hemos demostrado, entonces tenemos que estar. Porque a nosotros nos llegaron muchos mensajes internos de gente que no le parecía lo que estaba pasando, pero que no lo podían decir”, cerró.