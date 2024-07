Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La oposición, representada por la UDI, acusó al presidente Gabriel Boric de mantener un "silencio oportunista" al no abordar temas de contingencia como la eliminación de sanciones por no votar, el veto presidencial, la decisión de la familia del exteniente Ojeda y los 10 homicidios del fin de semana. Los diputados criticaron que Boric no se refiriera a la absolución del excabo Zamora, especialmente después de que el padre del exfuncionario lo emplazara a disculparse por acusaciones previas. La UDI enfatizó la necesidad de que el mandatario se pronuncie sobre asuntos críticos que afectan la imagen del país, acusando evasión por parte de Boric y su equipo.