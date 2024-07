Un round tuitero fue lo que protagonizó el senador de Evópoli, Felipe Kast, y el diputado socialista Daniel Manouchehri. Esto, a raíz de un proyecto presentado por este último y otros dos parlamentarios oficialistas.

Todo comenzó cuando Kast citó una noticia del proyecto, que busca suprimir el derecho al voto de los extranjeros avecindados en Chile en elecciones parlamentarias, presidenciales y regionales.

Se trata de una iniciativa por parte de los socialistas Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo.

En concreto, se propone que la participación electoral de los extranjeros que aún no tienen la nacionalidad chilena se limitaría a la elección de alcaldes y concejales. Además, que sea voluntario.

Sobre la iniciativa, el senador Felipe Kast acusó que la “izquierda quiere que extranjeros no puedan votar. No por convicción, por cálculo electoral”.

Agregando “saben que gran mayoría de extranjeros fueron forzados a dejar sus hogares escapando de la pobreza generada por dictaduras de izquierda, y acá no votan por ellos”.

La respuesta no tardó en llegar y fue el mismo diputado Daniel Manouchehri quien acusó al senador que “su argumento desnuda que el interés por fomentar la inmigración descontrolada, fue electoral”.

“Vamos al fondo: considera razonable que las autoridades q definen la política de fronteras, los tratados comerciales, la política migratoria entre otras, sean elegidas por extranjeros?”, planteó el oficialista.

— Felipe Kast (@felipekast) July 10, 2024