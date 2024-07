Durante la jornada de este miércoles, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue consultada por la reunión que tendrá la expresidenta Michelle Bachelet con los líderes de los partidos oficialistas, incluyendo a la Democracia Cristiana, respecto a cómo se observa ese debate en cuanto a las deficiencias que se han dado en las negociaciones con los partidos.

Junto a esto, la jefa comunal se reunirá con Renovación Nacional, para poder respaldarla en una eventual candidatura.

“Lo que ocurra políticamente en otro sector a mí no me compete, no tengo ningún comentario que hacer. En el caso mío, efectivamente hoy día me voy a reunir con algunos diputados, pero esta no es primera vez y no es ahora último tampoco. Lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Yo soy una convencida de que en la política, como en todas las actividades de la vida, las confianzas, los cariños, el conocerse, el despejar problemas personales, hace que todo ande mucho mejor”, comentó Matthei.

Añadiendo que “cuando uno trabaja con cariño, cuando uno trabaja con alegría, cuando uno trabaja en un ambiente de confianza, todo fluye mejor. Eso es lo que tenemos hoy día con Carabineros, eso es lo que tenemos hoy día con el Costanera Center, eso es lo que tenemos hoy día entre nuestros patrulleros y también nuestros fiscalizadores y Carabineros y la PDI, etcétera”.

“Eso de ir colaborando, sembrando cariño, sembrando confianza, sembrando básicamente el que hacer bien las cosas, también es un tema… de relaciones personales, a mí me parece que es muy valioso”, añadió.

En relación a si el rol de Bachelet en política contingente, le parece complejo a la oposición, la alcaldesa de Providencia indicó que “no. Cada uno tiene derecho a juntarse con quien quiere, ¿no?”

Elección en dos días

Al preguntarle por la posibilidad de vetar el proyecto de elección en dos días, Matthei dijo que “es súper importante cuidar la democracia y los países que no la cuidan son aquellos países que empiezan a cambiar las reglas del juego antes de cada elección. Eso realmente es inaceptable”.

“Tengo entendido que el gobierno, el Presidente ya anunció un veto. Yo me alegro profundamente de ello porque creo que es la forma en que los chilenos esperan que se maneje Chile, con responsabilidad por todos los lados y, obviamente, sin andar cambiando las reglas del juego justo antes de alguna elección, de tal manera de que me vaya un poquito mejor o un poquito peor en las próximas elecciones. Así que yo tengo entendido que el veto ya está anunciado, de lo cual me alegro profundamente”, indicó la jefa comunal.

Reuniones por las candidaturas

Al reiterarle las reuniones que ha tenido el oficialismo en torno a las elecciones municipales, y que la expresidenta Bachelet se reunirá con los partidos para intentar empujar acuerdos, Matthei se refirió a este tema dentro de la oposición.

“Nosotros tenemos muchísimo avanzado y, en algunos casos, cuando existe una segunda vuelta es posible que vaya más de un candidato. Esto es como la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En todo caso, lo que yo he visto es realmente un trabajo conjunto, en todo Chile Vamos, no solamente de reuniones, no solamente de nombrar sus candidatos, sino que también tener una plataforma, una plataforma en que se van a cuidar, básicamente, el tema de seguridad ciudadana, el tema de mejor calidad de vida, el tema de la transparencia y también del desarrollo económico, que son las cosas que están andando mal en Chile”, detalló la jefa comunal.

Agregando que “muchas veces estas reuniones, tienen más que ver con un tema de publicidad… pero el trabajo acá se está haciendo y se está haciendo muy bien, y hemos tenido también nuestras reuniones programáticas y hemos tenido nuestra gira y eso yo diría que está funcionando muy bien. Tenemos mucha confianza en cómo van a andar las cosas”.