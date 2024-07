Ante el crecimiento de Perú en materia portuaria, parlamentarios del Partido Republicano proponen crear la “Bancada Transversal para el Desarrollo Portuario”, para así “enfrentar la arremetida” del país vecino.

Negociaciones para la Bancada

Los diputados republicanos Luis Fernando Sánchez y Renzo Trisotti, iniciaron conversaciones con sus pares de todas las tiendas políticas para conformar la Bancada, con la que buscan llamar la atención respecto a la situación de los terminales marítimos en nuestro país.

Sostienen que serviría para “enfrentar la arremetida de naciones vecinas en esta materia”, aludiendo a los proyectos de terminales marítimos en Perú, y critican el “nulo interés” del Gobierno en el asunto.

Los legisladores dicen que buscan convocar a “diversos sectores políticos, especialmente parlamentarios que representen zonas con proyección portuaria”, ya que es indispensable “tomar cartas en el asunto”.

Además, desde el partido señalan que Sánchez, subjefe de la Bancada, “se ha reunido con gremios del rubro, quienes le han transmitido sus temores ante el desarrollo portuario de Perú”.

En esta línea, el parlamentario criticó el “nulo interés de este Gobierno y de la política en general con la tremenda crisis con los puertos hoy día en nuestro país”.

“Hemos escuchado a organizaciones de trabajadores, hemos escuchado incluso a diversos actores de todo el sistema portuario en nuestro país, tanto en la zona norte como aquí en la zona centro. Y la verdad, hay una preocupación gigantesca porque en pocos años más se vienen nuevas licitaciones de distintos puertos”, sostuvo.

Complementando que ven “poca preocupación con lo que en paralelo está ocurriendo con Perú y con un avance muy fuerte de China”, postulando que Chile debe “defender la proyección desde sus puertos hacia el mundo”.

Por su parte, el diputado por la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti, explicó que “la activación de países limítrofes con la concreción de obras nos están haciendo perder el Pacífico. Lo que implica una serie de consecuencias económicas y geopolíticas”.

“Hacemos un público emplazamiento al Gobierno a dejar de ser un espectador y pasar a ser un actor. Es por eso que de manera transversal estamos constituyendo una bancada pro puertos, que permita poder activar al Gobierno y no seguir escuchando declaraciones de que la concreción de dos puertos en Perú no tiene importancia y no genera un efecto económico en nuestro país”, concluyó.