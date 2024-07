Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Alejandro Vera, criticó la propuesta de reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial entregada por la Corte Suprema al ministro de Justicia, destacando que consideran insuficiente la iniciativa que plantea siete bases, como la separación de funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, la creación de un órgano autónomo para estas últimas, y aspectos particulares en nombramientos. Vera señaló que la propuesta no cumple con las expectativas de la Asociación al no sacar todo el sistema de nombramiento del Poder Judicial ni garantizar una gobernanza sin influencias políticas indebidas.