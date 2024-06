En declaraciones realizadas esta tarde, Mario Desbordes se refirió a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que declaró inadmisible la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señalando que "no voy a parar hasta que los sancionen". La querella fue presentada tras la filtración de mensajes en WhatsApp que apuntaban a un supuesto lobby a favor de una magistrada. Desbordes presentó un recurso de reposición que fue acogido, alegando que el INDH carece de facultad para presentar querellas por tráfico de influencias. Como respuesta, Desbordes presentó una querella por prevaricación contra los consejeros del INDH, la cual fue admitida a trámite. A pesar de la inadmisibilidad de la querella del INDH, el Tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público por considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delito.

Esta tarde, Mario Desbordes se refirió a la decisión de la Justicia que declaró inadmisible la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por presunto tráfico de influencias, donde se menciona al miembro de RN. Al respecto señaló que “no voy a parar hasta que los sancionen”.

Recordemos que hace algunas semanas, la institución presentó la querella tras la filtración de una serie de mensajes en WhatsApp, que revelan un supuesto lobby a favor de la magistrada, María Teresa Letelier.

Y es que según un reportaje de Ciper Chile, el exministro de Defensa apareció en una serie de chats con el exmagistrado Juan Antonio Poblete –involucrado en el “Caso escuchas telefónicas”-, quien pidió favorecer el nombramiento de Letelier en el máximo tribunal del país.

Ante esta medida legal, Desbordes presentó un recurso de reposición buscando declarar inadmisible la querella, el cual terminó siendo acogido durante este jueves. El fallo apunta que el INDH “únicamente posee legitimación activa para deducir querellas por los delitos allí establecidos” y no por tráfico de influencias como fue en este caso.

Al respecto, el exsecretario de Estado señaló que “no correspondía la querella del INDH que decían que no era contra nadie, que no era contra mí, etcétera, pero porque el INDH no tiene facultad”.

“El Juzgado ha decidido, por lo tanto, entregarla como una denuncia abierta solo en aquellos casos que hay delito, que no es mi caso, en mi caso no hay ningún delito”, añadió.

Cabe destacar que en respuesta a la acción judicial del INDH, el ahora candidato a la alcaldía de Santiago presentó una querella por el presunto delito de prevaricación, la cual fue acogida a trámite por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

La prevaricación se traduce en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta, aun sabiéndolo, una resolución injusta. En este caso, se apunta contra los consejeros del INDH que votaron a favor de la querella.

En el marco de las mismas declaraciones que hizo Desbordes en esta jornada, argumentó que “les quiero agregar que esto es una buena noticia, porque demuestra que mi querella en contra del INDH tiene más sustento que nunca, el INDH y los consejeros que aprobaron la querella cometieron un delito que se llama prevaricación y yo no voy a parar hasta que los sancionen”.

Sin perjuicio de la resolución por la inadmisibilidad de la querella presentada por el INDH, el Tribunal advirtió que los hechos contenidos en la querella revisten carácter de delito, y que por lo tanto se remitirán los antecedentes en su totalidad al Ministerio Público, a modo de denuncia, para los fines correspondientes.