El presidente de la República, Gabriel Boric, participó este sábado en la cumbre de paz convocada por el gobierno de Ucrania en la lujosa estación de montaña de Burgenstock, en Suiza.

Previamente, el mandatario sostuvo una reunión bilateral con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, “a quien le manifestamos nuestro respeto por la integridad territorial de su país”, afirmó tras la cita.

La cumbre fue inaugurada por Zelenski, quien agradeció a los representantes de los países presentes, e hizo un llamado a la unidad global en torno a los principios de la Carta de Naciones Unidas para poner fin a la guerra y lograr una “paz justa”.

“Todo lo que se acordará en esta cumbre hoy será parte del proceso para conseguir la paz que todos necesitamos. Creo que seremos testigos de cómo se hace historia, en esta cumbre”, declaró el jefe del Estado ucraniano.

Boric y su apoyo a Ucrania: “No es que no nos guste Putin”

El presidente Boric fue uno de los expositores de la cumbre en apoyo a Ucrania. Durante su discurso, el mandatario explicó las razones por las cuales apoya al país europeo en la guerra contra Rusia.

“Queridos jefes de Estado, ¿por qué un país tan lejano a esta guerra, como Chile, está participando en esta cumbre? No es porque no nos guste Putin, quien personalmente no me gusta, o porque tengamos simpatía por el señor Zelenski. No es porque apoyemos la ampliación de la OTAN hacia el este, o porque seamos parte de uno u otro bloque geopolítico. Es porque nosotros, como un pequeño país en el sur del mundo, con nuestros 20 millones de habitantes, somos conscientes de que solo el respeto a la ley internacional y a los derechos humanos puede garantizar la paz”, declaró.

Además, comparó el conflicto de Ucrania y Rusia con el de Gaza e Israel, y repasó en duros términos al primer ministro Benjamin Netanyahu: “No aceptamos elegir entre el barbarismo de Hamás o la masacre que el gobierno israelí, liderado por el criminal del mundo, el señor Netanyahu, está haciendo hoy en día. Elegimos la humanidad y los avances civilizatorios”, sostuvo.

“Hoy en día es Ucrania y Palestina, y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Así que continuemos trabajando juntos por la paz”, concluyó.