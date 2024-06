El presidente Gabriel Boric se defendió de las críticas de ciertos diputados del Partido Comunista (PC), por sus cuestionamientos a las autoridades de Venezuela, así como su respaldo al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski.

Así lo aseguró al cierre de su visita oficial a Suecia, en el marco de su gira por Europa que terminará el próximo martes.

“La política exterior de Chile la define el Presidente de la República. Los partidos políticos tienen libertad para opinar al respecto, pero finalmente, quien toma las decisiones es el presidente de la República”, enfatizó el mandatario.

“Tengo una convicción que nosotros hemos actuado en función de principios y no de consideraciones ni de corto plazo ni de quien está en el poder durante determinado momento, a la hora en que se han violado derechos humanos o que se ha debilitado la democracia”, insistió.

Respecto a lo que sucede con el régimen de Nicolás Maduro, el presidente Boric reiteró que nuestro país es un defensor de Derechos Humanos.

“En el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos han dejado su patria, quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto. Y en esto yo quiero ser claro. Chile defiende los Derechos Humanos en Chile y en todo el mundo y por eso tenemos una posición tan clara”, sentenció.

“Por eso, a veces por derecha nos critican respecto a la posición que, por ejemplo, tomamos respecto al conflicto en Gaza; o nos critican por izquierda, por la posición que tomamos respecto a Nicaragua o Venezuela. No importa, porque nosotros tomamos posición respecto a los principios que inspiran la política internacional de Chile y en esto vamos a hacer siempre coherentes sin doble estándar”, afirmó.

Asimismo, el presidente Boric defendió la postura de Chile frente a la guerra en Ucrania, reiterando su posición crítica frente a la invasión rusa, pese a los cuestionamientos de parlamentarios del PC.

“Acá lo que sucede en el caso de la guerra de Rusia en Ucrania es que un país invadió a otro violando el derecho internacional. Todas las otras elucubraciones que se pueden hacer al respecto son secundarias frente a la invasión ilegal de un país a otro”, consideró.

“Acá no se trata de la opinión que uno tenga o no de Putin, o de Volodomir Zelenski, o de las fuerzas políticas que apoyan sus respectivos gobiernos en esos países. Se trata de principios internacionales que deben ser respetados a todo evento”, agregó el jefe de Estado.

“Yo no me amilano por las críticas, vengan de donde vengan en este respecto, porque estoy convencido de que el estándar que Chile ha mantenido en estos temas es lo que nos permite ser una voz respetada a nivel internacional”, señaló.

“Y, por lo tanto, mantendremos nuestra postura tanto respecto a la ilegal invasión de Rusia a Ucrania como el conflicto que hoy día y la guerra y masacre que está llevando adelante por parte del ejército israelí en Gaza, tal como respecto de los actos terroristas cometidos por Hamás”, concluyó.