El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enfrenta una dificultad en el Caso Conscriptos, ya que la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó sus recursos para continuar con las diligencias luego de que se acogiera una orden de no innovar presentada por el Fiscal General Militar. La Corte Suprema ordenó detener las investigaciones en el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Arica hasta resolver el conflicto de competencia en el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco de Putre. Además, otros jóvenes manifestaron problemas de salud graves. A pesar de la solicitud de nulidad de competencia presentada por el INDH, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó cambiar la orden de no innovar y la nulidad, indicando que no hubo argumentos suficientes para revertir la decisión tomada. También se reveló la inhabilidad del ministro de la Segunda Sala, Jean Pierre Matus Acuña, para continuar en el caso debido a su relación con alguna de las partes.