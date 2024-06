En la 77ª Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, se generó una controversia diplomática cuando Chile se abstuvo en una votación crítica sin haberlo comunicado oficialmente vía Cancillería.

La Asamblea, que inició el 27 de mayo, involucró una votación significativa el pasado 29 de mayo.

La votación, alertada por fuentes de La Radio, involucraba una resolución propuesta por Egipto en representación de un grupo de países árabes. La resolución buscaba condenar las acciones de Israel en la Franja de Gaza, en un contexto sanitario.

Sin embargo, un grupo de países occidentales democráticos agregó una enmienda para condenar el uso de hospitales como escudos humanos y pedir la liberación de rehenes israelíes.

Durante la votación, se pudo escuchar claramente: “¿Chile, Chile? Abstención. Abstención”. La falta de información oficial sobre esta abstención abrió un nuevo flanco al interior del Gobierno.

Hasta el momento, ni Cancillería ni Presidencia han emitido una declaración oficial sobre la decisión de abstenerse. La única información disponible proviene de las redes sociales, donde se sabe que la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, participó en la Asamblea antes de retornar a Chile, ahora afectada por Covid-19.

La embajadora de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra, Claudia Fuentes-Julio, no ha comentado públicamente sobre la abstención de Chile.

Ante las consultas de Radio Bío Bío, Cancillería no ha proporcionado respuestas claras y desde Presidencia indicaron estar enfocados en la Cuenta Pública.

La resolución, enmendada para incluir la condena del uso de hospitales como escudos humanos y la liberación de rehenes, fue aprobada con 50 votos a favor, 44 en contra y 31 abstenciones.

