Javier Ojeda, hermano del exmilitar venezolano que fue secuestrado la semana pasada, Ronald Ojeda, se refirió a los avances y las hipótesis que surgen a raíz de este caso.

Recordemos que este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que el Ministerio Público y las policías están abocados en las investigaciones. “Lo que puedo garantizar es que Chile tiene instituciones altamente profesionales”, precisó la autoridad.

Así también mencionó que no se descarta ninguna hipótesis, ya que las pesquisas continúan.

Sin embargo, la familia de Ronald apunta al gobierno de Nicolás Maduro, ya que, según Javier, se le vinculaba con un supuesto intento de golpe y que ya había sido blanco de represión.

En conversación con La Tercera, el hermano de Ronald menciona que “como familia estamos destrozados, y obviamente el carácter de secreto que tiene la investigación nos afecta muchísimo (…)”.

Respecto a los avances, el hermano del exmilitar señala que “de acuerdo al cumplimiento del mismo carácter secreto, no se ha transmitido ninguna información directa de la investigación a los familiares, porque hay riesgos, de acuerdo a lo que nos dice el Estado. No se puede comprometer ni siquiera a los mismos familiares, porque perder esa información o hacerla pública no solo podría ser un beneficio para nosotros, sino que sería darles información a los secuestradores”.

Secuestro de exmilitar venezolano

En relación a las diferentes hipótesis sobre el secuestro, Javier menciona que “como este es un caso atípico, abrir muchas hipótesis no es para nada raro. Una de las hipótesis que maneja el Estado sería culpar al gobierno de Venezuela. Obviamente, yo creo que esa es una de las hipótesis más fuertes, porque ya ha hecho señalamientos muy directos en contra de mi hermano (…)”.

En cuanto a la hipótesis sobre que sean bandas organizadas, Ojeda dice que “públicamente se ha vinculado a las bandas organizadas con el gobierno de Venezuela”, por lo que no se podría descartar este punto.

Si le preguntamos por un autosecuestro, Javier dice que su hermano “tiene principios, una moral que ha demostrado públicamente y con mucha anterioridad, incluso en su formación dentro de la Academia Militar de Venezuela, él lo ha demostrado siempre. Por lo que esa hipótesis, nosotros, obviamente, lo descartamos por completo”.

Al consultarle si los militares son los responsables, Javier afirma que “para mí sí, pero no solamente militares. En lo personal, por lo que veo en los videos, no veo que sean solamente militar, hay uno que parece tener un estilo más vinculado a organismos de investigación. Los demás los veo completamente como militares”.

Convenio Venezuela-Chile

Monsalve comentó durante esta jornada que el convenio entre Chile y Venezuela “no está activo”, puesto que el país venezolano todavía no firma.

No obstante, se le preguntó a Javier si cree que el convenio pudo facilitar el secuestro.

“Me imagino yo que el gobierno de Chile también mantiene eso como una de las hipótesis, porque tampoco puede confiarse directamente y evitar analizar eso. Pero en principio, no puedo decir que esto sea una situación real”, manifestó el hermano del exmilitar.

Sobre si ve probable que el gobierno venezolano se aprovechara de ese convenio, Javier señaló que, en su opinión, “sería una de las oportunidades que pudo haber tenido el régimen. Si el Estado chileno hubiese sabido de esto, sería una violación por completo de los derechos humanos y de la seguridad e integridad del Estado chileno, pero no descarto que podría haber sido una de las oportunidades que aprovecha el gobierno venezolano, porque se podían evitar oposiciones”.

Al preguntarle si se sienten en peligro como familia, Javier señala que “tener miedo en esta situación es casi que obvio, porque una banda como esta no es una banda de secuestro de bajo perfil. Es una banda, para mi criterio, de un muy muy alto perfil, porque bandas como esta no las contratan personas con bajos recursos (…). El miedo, obviamente, está presente en cada uno de nosotros, incluso más en mi familia que se encuentra en Venezuela, ya que una de las hipótesis que se maneja es que sea el gobierno”.

Finalmente, Javier fue consultado sobre si cree que se ha tardado mucho esta investigación. “No vemos como algo raro que las respuestas estén tardando (…). Pero no me es raro, porque por lo que se ve, esta no es una banda sencilla, habrán utilizado métodos, líneas de escape y mecanismos que estarán imposibilitando al Estado chileno dar fácilmente con ellos”, sentenció.