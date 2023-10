La diputada Paula Labra (IND), quien fue seremi de Salud de la región Metropolitana, conversó con BioBioChile sobre el caso de acoso sexual que vivió cuando trabajó en una empresa privada del rubro minero.

“Esta situación sucedió el año 2017, cuando llevaba aproximadamente dos años y medio en una empresa minera en el mismo cargo, trabajando como asistente técnico de uno de los gerentes, con quien había una relación bastante cordial, de respeto”, comentó la parlamentaria.

Según la legisladora, trabajaban bastante con el gerente, sin embargo, sucedió que un día le dijo algunas cosas que “fueron explícitas, sexuales, que fue muy impactante para mí. Ese día llegué a mi casa y recuerdo que lloré todo el fin de semana -porque esto fue un jueves- y de ahí decidí no volver a la empresa y presentar mi renuncia el día lunes”.

Respecto a si denunció este caso en su momento, Labra manifiesta que no, puesto que sintió vergüenza a que la cuestionaran o que dudaran de ella.

“Cuando salí de la empresa, al día siguiente decidí no hacer nada porque tenía temor. Vergüenza de que cuestionaran y dudaran de mí. Y pasó un tiempo. Una semana que me llamó uno de los gerentes, otros gerentes y me dijo que conversáramos, que me iban a reubicar lejos de quien había realizado este acoso”, señaló la diputada.

Labra aceptó, pero finalmente fue algo “muy complejo”. “Me hicieron la vida difícil, buscando que yo renunciara y me fuera, que no denunciara nada. Y me fui con una figura legal que se llama autodespido”.

Incluso, entremedio de todo esto, al padre de la diputada le dio un cáncer, situación que la llevó a “desistir” y “no avanzar en ningún tipo de denuncia”.

“Te revictimizan y es muy complejo”

Labra sabe “que hay muchos casos de mujeres que han vivido algo similar, que han sentido la misma vergüenza, la misma culpa de poder pensar que hicieron algo mal y no actúa, no denuncian esto o tienen la intención, o lo comienzan como lo intenté yo y no siguen porque es un tema complejo”.

A juicio de la diputada, “se estigmatiza a la mujer donde te piden muchas pruebas, te revictimizan y es muy complejo. Por lo tanto, yo sé que hay muchas mujeres que han pasado por esto y han preferido no hacer nada, pero yo las invito a que tengan el coraje de hacerlo, de denunciar, de seguir con todas las instancias que sean necesarias, porque en muchos casos no son la única. Y quien fue el acosador, seguramente lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo, porque normalmente no sucede nada en estos casos”.

“Por eso las invito a que hagan las denuncias y mientras más se atrevan a hacerlo, cuando han sufrido casos de acoso sexual, vamos a poder ir erradicando estas malas costumbres que por supuesto son traumáticas en muchos casos”, sentenció la parlamentaria.