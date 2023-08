Rostros de distintos sectores políticos reaccionaron a la muerte de Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista.

El histórico dirigente de 79 años, quien sucedió a Gladys Marín como líder del PC en 2005, falleció en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile tras pasar meses con un complicado estado de salud.

Lautaro Carmona, secretario general de la colectividad, lamentó la partida de Teillier a primera hora. “Él comprometió a una idea política todas sus capacidades, su vida, y actuó en consecuencia de eso”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que “es digno de recoger, de promover y de formar nuevas generaciones con esos valores. Es un valor muy grande”.

Diferentes voces del Gobierno también tuvieron palabras para el exdiputado comunista. Por ejemplo, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), afirmó que “lideró en democracia el proceso de restablecimiento de su partido como un actor importante de la vida política”.

Lamentamos muerte de Guillermo Teillier, exdiputado e histórico dirigente PC que lideró en democracia el proceso de restablecimiento de su partido como un actor importante de la vida política, en alianza con otras fuerzas. Nuestras sinceras condolencias a su familia y camaradas. — Alvaro Elizalde (@alvaroelizalde) August 29, 2023

Asimismo, la titular de Defensa, Maraya Fernández (PS), indicó que “en el Congreso pude compartir y conversar con él mientras fuimos parlamentarios. Mis sentidas condolencias a su familia”.

Mi abrazo fraterno a todas la militancia del @PCdeChile por la partida de Guillermo Teillier. En el congreso pude compartir y conversar con él mientras fuimos parlamentarios. Mis sentidas condolencias a su familia. — Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) August 29, 2023

Por su parte, Javiera Toro (Comunes), ministra de Desarrollo Social, destacó su “historia de consecuencia y compromiso con la democracia y la construcción de un Chile más justo”.

Un abrazo a los compañeros y compañeras, familia y amigos de Guillermo Teillier. Mis respetos a una historia de consecuencia y compromiso con la democracia y la construcción de un Chile más justo. — Javiera Toro Cáceres (@javieratoroc) August 29, 2023

Oficialismo y muerte de Teillier

De igual forma, algunos presidentes de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático sintieron la muerte de Teillier y se manifestaron a través de redes sociales.

El diputado Diego Ibáñez, timonel de Convergencia Social, aseguró que “tuve el honor de conocer a la persona más allá del político. Un hombre de convicciones profundas y dialogante. Siempre dispuesto a asumir los desafíos de cada época histórica, con la responsabilidad de un militante de la lucha por la libertad”.

Tuve el honor de conocer a la persona más allá del político. Un hombre de convicciones profundas y dialogante. Siempre dispuesto a asumir los desafíos de cada época histórica, con la responsabilidad de un militante de la lucha por la libertad. Hasta siempre Guillermo Teillier. — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) August 29, 2023

En tanto, el presidente de Comunes, Marco Velarde, expresó que “se nos va uno de los indispensables actores políticos de nuestros tiempos, defensor de DDHH y luchador contra la dictadura de Pinochet. Lo recuerdo siempre abierto a escuchar al resto”.

Se nos va uno de los indispensables actores políticos de nuestros tiempos, defensor de DDHH y luchador contra la dictadura de Pinochet. Lo recuerdo siempre abierto a escuchar al resto.

Mis sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la militancia del Partido Comunista https://t.co/SPGB8tTeKc — Marco Velarde (@MarcoVelarde) August 29, 2023

“Un abrazo a los compañeros del Partido Comunista por la partida de Guillermo Tellier, con quien en todo el tiempo que compartimos aprendí a conocer, pero por sobre todo a respetar”, afirmó Natalia Piergentili, líder del Partido Por la Democracia (PPD).

Un abrazo a los compañeros del @PCdeChile por la partida de Guillermo Tellier con quien en todo el tiempo que compartimos, aprendí a conocer pero por sobre todo a respetar. 🌺 — Natalia Piergentili (@natapiergentili) August 29, 2023

Desde el Partido Radical, Leonardo Cubillos resaltó “su lucha inclaudicable de ser leal con sus valores e ideales, recuperar y fortalecer la democracia, buscar justicia y verdad, y respetar los derechos humanos”.

“Extrañaremos su presencia en el mundo de la política y, con un fraternal abrazo, saludamos a todos los compañeros y compañeras del Partido Comunista”, añadió.

Oposición lamenta partida del dirigente

En la oposición también hubo reacciones. Por ejemplo, la senadora Ximena Rincón, quien encabeza el partido Demócratas, señaló que “amentamos el fallecimiento de Guillermo Teillier, histórico político de nuestro país. Mis condolencias a la familia, al PC y sus seres queridos”.

Lamentamos el fallecimiento de Guillermo Teillier, histórico político de nuestro país. Mis condolencias a la familia, al PC y sus seres queridos. https://t.co/sqgD217wdt — Ximena Rincón (@ximerincon) August 29, 2023

La cuenta oficial de Twitter de la Democracia Cristiana lamentó “el fallecimiento de Guillermo Teillier del Valle, quien fuera diputado y presidente del Partido Comunista. Nuestras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros y compañeras de partido”.

🌹Lamentamos el fallecimiento de Guillermo Teillier del Valle, quien fuera Diputado y Presidente del @PCdeChile Nuestras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros y compañeras de partido. pic.twitter.com/bLhoq6YLWP — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) August 29, 2023

El exdiputado Pedro Browne (2010-2018), quien pasó por Renovación Nacional, Amplitud y Evópoli, fue otro de los que lamentó la partida del dirigente comunista.

“Fui compañero de distrito por 8 años y construimos una sincera amistad. Mis mas sentidas condolencias a su familia y a sus compañeros y compañeras del Partido Comunista”, dijo.

Mucho respeto y cariño por Guillermo Teillier, con quien fui compañero de distrito por 8 años, y construimos una sincera amistad. Mis mas sentidas condolencias a su familia y a sus compañeros y compañeras del @PCdeChile. https://t.co/CqT1sS8o8u — Pedro Browne (@CiudadanoBrowne) August 29, 2023

Critican duelo nacional decretado por Boric

A pesar de ello, el diputado Francisco Undurraga, jefe de bancada de Evópoli, dijo no compartir “la forma de hacer política de el ni la justificación que tuvo a la violencia, no solamente pidiéndole la renuncia al presidente Piñera, sino en su propia historia”.

Si bien entregó sus condolencias, aseveró que “no puedo estar avalando su historia política. En los días de duelo, el Presidente de la República debiese haber meditado de mejor forma esto antes de tuitearlo”, agregó el congresista.

Una posición similar tuvo Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos, quien comentó que “la muerte de una persona no es un motivo para alegrarse para nadie. En lo personal, no quiero hacer más comentarios sobre la muerte de una persona”.

“Respecto del duelo nacional, no me parece correcto. El personaje político de Guillermo Teillier no fue una persona de unidad nacional. Carga sobre su espalda el asesinato de cinco carabineros y varios actos ilícitos”, agregó.

Desde la misma bancada, el diputado Mauricio Ojeda aseguró que la decisión de Boric “termina por confirmar su adhesión a la violencia como método político. No es posible que se declare duelo nacional en beneficio de una persona que estuvo ligado a varios crímenes”.

“Presidente, se ha equivocado completamente, sin dejar de mencionar que no somos nosotros los llamados a perdonar a nadie y hay que ser respetuosos ante la hora de la muerte, porque el señor Teillier hoy día ya está rindiendo cuentas”, cerró.