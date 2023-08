Este lunes, una nueva polémica se vivió al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto, entre la diputada Ericka Ñanco (RD) y su par Cristhian Moreira (UDI) que incluyó el calificativo “cara de raja”.

Todo comenzó cuando Ñanco se refería a la moción de censura -por presunto conflicto de interés- al presidente de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, José Miguel Castro (RN).

Esto, recordemos, por un trato directo por más de $513 millones entre la Seremi de Salud de Antofagasta y un hotel en el que la esposa de Castro tiene participación.

“Cara de raja”

En la instancia, la parlamentaria representante de la región de La Araucanía se refirió a Moreira y le dijo: “Recuerde, si fuera por casos de corrupción usted tampoco podría estar sentado aquí”.

“Su partido lidera el ranking de corruptos en Chile. La UDI y RN”, argumentó la diputada RD.

Ante esto, el militante de la UDI respondió: “Hablamos de Revolución Democática (…) cara de raja”.

Posteriormente, en un punto de prensa, la diputado aseguró que pedirá el apoyo a su bancada para enviar a su par a la Comisión de Ética.

“Tanto al diputado Castro por haberme tratado de delincuente (…) como al diputado Moreira por la reacción violenta y falta de respeto que hoy tuvo en la Comisión”.

Agregando “yo no no hice nada para que el diputado reaccione así, tampoco le falté el respeto, no le dije ningún descalificativo ni mucho menos ninguna grosería”.

Respecto a las y los demás diputados presentes, Ñanco sostuvo que “sólo el diputado Cuello (PC) le dijo al presidente (de la Comisión) que pueda tomar acciones al respecto y que por favor llame al diputado Moreira a la calma”.

“Por supuesto, que le pida el respeto que me merezco como parlamentaria y mujer mapuche que soy porque tengo el mismo valor que él al estar en esta sala”.