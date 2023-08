El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al fallo que le obliga a pedir disculpas a una de las víctimas de trauma ocular durante el estallido social de 2019, asegurando que no tiene problemas en cumplir el dictamen, pero recordó que también “carabineros mios” sufrieron “lesiones graves”.

Las palabras del alto mando de la policía uniformada se dieron en conversación con Canal 13, y luego de que el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso determinar el pago de $40 millones y, además, las disculpas públicas solicitadas. En ese sentido, se ordenó “pedir disculpas públicas al demandante, por las lesiones ocasionadas a consecuencia de la falta de servicio de la referida institución”, a través del director general de Carabineros.

La acción judicial fue presentada por Pedro Guerrero Olmedo, quien -en el contexto de manifestaciones del estallido social– fue víctima de un disparo por parte de personal de Carabineros en el cerro Barón.

Ante esto, e interpelado para saber si cumpliría con el fallo judicial, Ricardo Yáñez aseguró que “si yo tengo que pedir disculpas no tengo ni un problema en hacerlo, cuando corresponda, yo no tengo problemas en hacerlo, yo quiero ofrecer disculpas a las personas que pudieran haber sido afectadas en forma absolutamente por excesos, no tengo problema en hacerlo”.

Acto seguido, el director general de Carabineros insistió en que “no tengo problemas en ofrecer disculpas a quienes se vieron afectados, pero tengo el deber de decir que muchos carabineros míos también resultaron afectados, lesionados, también tuvieron lesiones graves y también tengo un deber, una responsabilidad de velar por ellos, por su imagen, su integridad”.

Respecto de los carabineros acusados de apremios ilegítimos y otros delitos en el contexto del estallido social de 2019, Ricardo Yáñez aseguró que “no hay que perder de vista que en Chile hay un principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y en eso, hay muchos funcionarios que todavía están siendo investigados que forman parte, de hecho yo mismo formo parte de una investigación que se está llevando adelante”. A esto agregó que “mientras no exista un fallo definitivo condenatorio o una resolución final, yo creo que hay que respetar eso”.

De igual forma, el general de Carabineros reflexionó respecto a lo vivido tras el 18 de octubre de 2019, asegurando que “fue un contexto muy duro, muy dificil” y que ellos fuero el “rostro visible del Eestado frente a una situación tan grave, a donde estaban ocurriendo hechos de violencia muy complicados”.

Según Ricardo Yáñez, “fue una situación que, insisto, superó la capacidad de una institución que está para velar por la seguridad de los chilenos, y que también le tocó sufrir la violencia que se vivió en esos días”.