El parlamentario opositor criticó a sus pares del oficialismo, que se opusieron a que esta información fuera revelada por la jefa jurídica del Ministerio del Interior, Luppy Aguirre, durante la primera sesión de la comisión investigadora. También denunció que no existe claridad respecto del número de personas beneficiadas.

Tras la primera sesión de la Comisión Especial Investigadora de Pensiones de Gracia para víctimas del denominado estallido social, el diputado Republicano, Mauricio Ojeda, criticó al Gobierno debido a que estos reconocieron que entre los beneficiados hay delincuentes con antecedentes penales previos al 18 de octubre de 2019.

La información fue entregada por la jefa jurídica del Ministerio del Interior, Luppy Aguirre, tras ser consultada por Ojeda en medio de la citada sesión en el Congreso Nacional, quien solicitó conocer si es que entre los beneficiados había alguna persona que hubiera cometido algún ilícito antes de esa fecha.

“Finalmente, la directora jurídica, al plantearle que lo que yo necesito saber no son los nombres de quienes tienen antecedentes penales, si es que existían. Que necesito saber por qué hechos o qué delitos habrían sido condenados, si es que existieran, sino que simplemente saber si quienes reciben para toda la vida recursos de los chilenos, tienen antecedentes penales o no, son delincuentes o no. Ella reconoce que efectivamente tenemos personas con antecedentes penales, delincuentes, que van a recibir de por vida un sueldo o una pensión de gracia por razones que ya sabremos en esta comisión”, aseveró Ojeda.

Pensiones de gracia

El parlamentario por la región de La Araucanía, también fustigó a sus pares del oficialismo, debido a que se pusieron a que se entregaran dichos antecedentes, argumentando que esto no era parte de lo que la instancia debía conocer.

“Lo que buscan los chilenos a través de estas comisiones investigadoras es que se sepa la verdad. Nada más. Al plantear esta pregunta absolutamente legítima, como parlamentario, inmediatamente los parlamentarios de Gobierno intentan echar completamente abajo cualquier tipo de respuesta a esta inquietud de este parlamentario. Literalmente, se desesperaron para que no respondieran las personas que venían a representar a la ministra, porque segunda vez que la ministra del Interior no viene a la comisión”, criticó.

Finalmente, el legislador también denunció que de acuerdo a lo informado en la comisión, no existe un número exacto de personas que reciben estas pensiones de gracia, pues la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que son 666 beneficiados, mientras que el equipo técnico que acudió a la instancia parlamentaria, señaló que son 418.

“Entonces, en la primera sesión ya vemos que no tienen siquiera claridad con la cifra de las pensiones de gracia”, finalizó.