La renunciada embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, contó una anécdota con el Rey Carlos III en la que le dijo "you touched my heart (tocaste mi corazón)". Por otro lado, desde el Gobierno desdramatizaron las críticas por nombramientos de personas "sin experiencia" para dicho cargo.

La -ahora- exembajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, abordó la salida de su cargo y contó una anécdota con el Rey Carlos III de Inglatera.

En conversación con CNN Chile, Herrera sostuvo que “de manera muy especial, todos los embajadores es presentamos las cartas credenciales al país receptor, al jefe de Estado”.

En ese contexto, comentó que las conversaciones que se tiene con el Rey -generalmente- duran entre 5 a 10 minutos, pero que con ella fue una charla más prolongada.

Según dijo la exembajadora Susana Herrera, quizás fue producto de su trabajo como arquitecta en Chile.

“El rey me dice ‘sabes, todo lo que me estás contando es algo que a mí me llena profundamente, you touched my heart (tocaste mi corazón)’”, contó.

Agregando “entonces, me dice ‘yo quiero por favor que conozcas a mis fundaciones y mis charities (organizaciones benéficas)’”, afirmó.

Gobierno responde críticas a nombramientos “sin experiencia”

Tras conocer la renuncia de Herrera, parlamentarios de oposición -específicamente de Renovación Nacional- llamaron al presidente Gabriel Boric a “dejar los amiguismos” en las designaciones de cargos.

A lo anterior se sumó el senador Iván Flores (DC), quien fue crítico y pidió que se revisen los antecedentes de las distintas embajadas relevantes para el país.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera Camila Vallejo desdramatizó lo anterior y aseguró que “siempre se está evaluando a las personas más idóneas”, acompañado del desempeño.

Por su parte, desde Revolución Democrática (RD), el diputado Jaime Sáez se refirió a la denuncia presentada por la oposición -contra Herrera- y señaló que los costos políticos se pagan con las renuncias.

Finalmente, por ahora aún no hay nombre para reemplazar a la exembajadora en el cargo en el Reino Unido.