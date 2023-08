“Yo no diría que me excedí a lo que me correspondía hacer", dijo la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, tras renunciar a su cargo por presentar un polémico proyecto de forma irregular al GORE Bío Bío.

La exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, se refirió este martes a su salida como representante diplomática, luego que se conociera que presentó al Gobierno Regional del Bío Bío para levantar fondos públicos y privados, pero sin apegarse a los conductos regulares.

En entrevista con CNN Chile, Herrera fue consultada si se había excedido en sus funciones, al presentar de forma irregular un proyecto al GORE del Bío Bío, pese a ser embajadora en Reino Unido.

“Yo no diría que me excedí a lo que me correspondía hacer (…) Uno como embajadora, su rol, es fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, y esto puede ser en el ámbito de las relaciones políticas, económicas, culturales”, afirmó Herrera.

Además, la exembajadora indicó que informó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los proyectos en que estaba trabajando, pero reconoce que quizás hubo errores en la forma de actuar.

“Probablemente hubo algún error de procedimiento, tal vez por mi falta de experiencia en esa área, pero todo lo que iba haciendo lo iba discutiendo con mi equipo”, comentó.

Respecto a una supuesta injerencia del Rey Carlos III en el proyecto, Herrera comentó que tuvo durante una conversación con el monarca británico, este le comentó que se contactara con sus fundaciones.

“El rey me dice ‘sabes, todo lo que me estás contando es algo que a mí me llena profundamente, you touched my heart (“tocaste mi corazón”, en español)’. Entonces, me dice ‘yo quiero por favor que conozcas a mis fundaciones y mis charities (“organizaciones benéficas”, en español)"”, aseguró la exdiplomática.

Igualmente, afirmó que Carlos III no realizó ninguna propuesta concreta, pero que hubo funcionarios de una de las fundaciones, que sí se acercó a ella, se trataría de la Circular Bioeconomy Alliance.

“Ellos conocen Chile, sabían que Chile es un país con harta experiencia forestal, entonces él me dice que Chile está más avanzado muchos de los países donde ellos han desarrollado otros proyectos y que le interesa que se desarrollen proyectos también con madera, más avanzada”, comentó.