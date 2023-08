Los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, requirieron más antecedentes a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry; y a la directora nacional de Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Alejandra Pizarro, respecto a la entrega de Becas Chile.

Desde hace semanas los congresistas habían pedido información sobre los alumnos de estos programas, en particular sobre aquellos que habían vuelto al país y aquellos que aún se encuentran en la nación donde estudiaron habiendo cumplido su programa.

En la sesión, las autoridades detallaron las estadísticas relativas a las becas para doctorados y magíster.

Recordemos que las Becas Chile son Becas internacionales otorgadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), sucesora legal desde el 2020 de CONICYT.

Becas Chile

En el debate surgió como gran preocupación que el único requisito de devolución de este financiamiento estatal sea retornar a Chile. De acuerdo al decreto 664, que regula las condiciones y obligaciones de Becas Chile, existe un periodo de gracia donde cada estudiante puede quedarse fuera del país: dos años en caso de haber concluido un magíster, y cuatro en caso de un doctorado.

Una vez terminado ese plazo, obligatoriamente el beneficiado debe volver a Chile y residir en este por la misma cantidad de años que duró su programa de estudios. Si se decide quedar en la región Metropolitana, ese periodo de retribución aumenta al doble.

Así, los senadores solicitaron a la ministra Etcheverry hacer los cambios que están en sus manos, para modificar dicha regulación, de manera de asegurar que el estudiante haga su aporte en las áreas prioritarias pensando en el desarrollo del país, desde el lugar que más se lo permita.

Cifras sobre los becados

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación:

-Han habido desde el 2008, 39.657 becarias/os (22.742 en Chile y 16.915 en el extranjero). La principal área de estudio corresponde a Ciencias Naturales, pero desde que se creó Becas Chile (2008), se incrementaron las becas en el área de las Ciencias Sociales y las Humanidades. -Los becados se encuentran mayoritariamente estudiando en Reino Unido, Estados Unidos y España. -Considerando todos los niveles de beca, 22.072 estudiantes han finalizado exitosamente su programa (12.274 en Chile / 9.798 en el extranjero). -A la fecha, 10.114 beneficiarias/os han obtenido su grado de doctor/a (6.293 en Chile / 3.821 en el extranjero). -Los programas de Doctorado acreditados se concentran principalmente en las áreas de las Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanidades. -Los magíster acreditados se concentran en áreas de Administración y Comercio, y le siguen Humanidades y Ciencias Básicas. -El sector ocupacional principal del 82% de las doctoras y doctores graduados/as es la Academia en universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. -Entre el 2018 y el 2022, en cuanto a los doctorados, 2.476 personas firmaron un convenio de beca con la ANID. A partir del año 2022, se han focalizado las áreas de la Inteligencia Artificial (IA). En el 2023, se recibieron 441 postulaciones, 380 admisibles (86% admisible), 106 fueron seleccionadas (28% de los admisibles), 22 personas se focalizaron en IA, y 12 en Seguridad. -Entre el 2018 y el 2022, en cuanto a magíster, un total de 2.476 personas firmaron un convenio de beca con ANID. -Devolución de Becas 2018-2022: 1185 vigentes, 630 en periodo de gracia, 456 retribuyendo, 132 cerradas, 61 en verificación de cumplimiento de obligaciones y 12 en incumplimiento de obligaciones.

“Me preocupa que no se sepa dónde están 61 becados”

Una de las primeras preguntas que le hicieron los senadores a la directora de la ANID, fue cómo la agencia certifica que un becado cumplió con su beca. Aquí respondió que “le solicitamos un certificado de viaje a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional u Oficinas del Departamento de Extranjería de Policía de Investigaciones (PDI). El requisito es que haya vuelto a Chile”.

Ante esto, el senador Alfonso De Urresti (PS) hizo ver la urgente necesidad de modificar dicha exigencia argumentando que “me preocupa que no se sepa dónde están 61 becados, que no se pueda identificar si están en Chile. Además, sabemos que muchos estando acá no están haciendo nada, o nada que tenga que ver con lo que estudiaron”.

Siguiendo esa línea, la presidenta de la Comisión, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), comentó que “creo que si una vez terminados sus estudios, el becado encuentra trabajo en ese país y decide proyectarse, está bien, pero que cancele sus estudios al Estado”.

Respecto a las áreas donde deberían desarrollarse estos profesionales, los senadores Felipe Kast, Ximena Órdenes y Kenneth Pugh reflexionaron sobre la pertinencia de tener los criterios claros.

“Veo que se concentran las becas en lo humanista y ciencias naturales y tal vez esa es la realidad de hace 15 años, pero hay que actualizar las prioridades”, “hay que pensar en los temas estratégicos para Chile, no veo nada en ciberseguridad, por ejemplo”, “también hay dos regiones sin doctorados STEM (aquellos de las áreas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)” y “nuestras políticas públicas no conversan con la investigación que se hace”, fueron algunas de las aseveraciones realizadas.

Recursos invertidos

En cuanto a los recursos invertidos, la cartera explicó que se trata de 80 mil millones, de los cuales 50 mil millones van a la formación dentro del territorio y 30 mil millones fuera del país. Frente a ello, la Comisión acordó oficiar para conocer más antecedentes sobre este gasto, de manera de tener un desglose de los becados, su producción científica y académica, y sus fuentes de ingresos; y las querellas que ha interpuesto el ministerio por incumplimiento.