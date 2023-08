El senador socialista, José Miguel Insulza, criticó duramente la lectura de la resolución que acusaba al gobierno de Salvador Allende de vulnerar el orden constitucional, acusando a la derecha de ser “golpista” y “fascista”.

Recordemos que diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano lograron que la Sala de la Cámara aprobara la lectura de la polémica declaración de agosto de 1973, que acusó al gobierno del presidente Salvador Allende del “quebrantamiento del orden constitucional”.

Cabe destacar que la resolución se aprobó gracias a la ausencia a esa hora de diputados y diputadas oficialistas en la Sala.

Al respecto, el senador Insulza fustigó duramente lo sucedido en la Cámara de Diputados, durante una alocución en la sesión del Senado.

“No puedo dejar pasar mi protesta más vehemente, por la actitud miserable y provocadora con que algunos diputados leyeron esta mañana un acuerdo pasado por la Cámara de Diputados hace 50 años”, señaló.

“Es perfectamente posible, yo lo acepto, que algunos de los diputados que en esa ocasión aprobaron este proyecto no previeran lo que iba a ocurrir en el país en las semanas siguientes”, apuntó.

“No imaginaron que con ese proyecto de acuerdo se estaba dando la legitimidad a un Golpe de Estado criminal, que culminó con la destrucción del Palacio de La Moneda, la muerte del Presidente de la República, la muerte de una cantidad muy importante de sus propios compatriotas”, agregó Insulza.

En ese sentido, reprochó que “los que lo hicieron hoy saben lo que ocurrió y, sin embargo, lo hicieron igual. Y la verdad es que creo que es grave que pocos días antes del aniversario del golpe de Estado haya quien haya quienes aún lo festejan de esa manera”.

“Me parece inaceptable que 50 años después haya quienes en esa época ni siquiera probablemente habían nacido en esa época, se presten para realizar este tipo de maniobras miserables que lo que hacen es dividir al país y exacerbar las pasiones entre los chilenos”, criticó.

Posteriormente, en rueda de prensa, el senador socialista insistió en sus cuestionamientos a los parlamentarios de oposición que aprobaron la polémica lectura.

“Eso yo lo llamo golpismo, pura actitud golpista”, reprochó Insulza. “Me parece que este interés que tiene alguna gente de la derecha por dividir al país, por volver a vivir lo mismo que vivimos hace 50 años, es francamente insensato”, reiteró.

“Yo llamo a calmar los ánimos. Guardemos las proporciones y no hagamos esas brutalidades, porque realmente podemos pagar muy caro con la política chilena”, reflexionó.

En esa línea, Insulza sostuvo que “creo que, sobre todo, esta es una derecha que sigue siendo golpista y fascista”, concluyó.

Por otro lado, ante la posibilidad de hacer un minuto de silencio en el Senado a propósito de los 50 años del Golpe de Estado, el excanciller recordó que “en este mismo Senado, hemos tenido minutos de silencio en memoria de Salvador Allende, los que murieron el 11 de septiembre. No veo por qué razón no se puede hacer una cosa parecida y hacerlo el 12 o el 13, me parece muy bien”.