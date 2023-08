El Presidente Gabriel Boric se refirió a la reunión que mantuvo junto a representantes de Chile Vamos, en la que se acercaron posiciones respecto de reformas estructurales, como el nuevo pacto fiscal y la reforma previsional.

Y si bien el encuentro fue la mañana de este jueves, no fue hasta el mediodía de hoy viernes que el Mandatario tuvo palabras al respecto, momento en que aseguró que “abrimos un pequeño caminito después de mucho dimes y diretes, después de mucha tensión”.

En particular, el comentario de Gabriel Boric dice relación con lo dicho por los representantes de Chile Vamos. La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, aseguró al respecto que la asistencia de Chile Vamos responde al “sentido de responsabilidad más profundo que tenemos con nuestro país” y que “fue una reunión durísima, larga y tensa”.

“Como dijeron quienes asistieron a la reunión del día de ayer con los partidos de Chile Vamos y el Gobierno, que fue una reunión a veces tensa, a veces dura, pero fue una buena reunión porque permitió abrir un camino en pos de los chilenos y chilenas”, dijo el Presidente Boric.

A esto, el Mandatario agregó que “vamos a tener que meterle mucha picota, explorar, pensar fuera de la caja”.

Las palabras de Gabriel Boric se dieron mientras participaba de un nuevo encuentro de Diálogos Ciudadanos por la Reforma de Pensiones en la comuna de Renca, donde estuvo acompañado de la ministra Antonia Orellana, y amplio grupo de mujeres, algunas de ellas jubiladas con bajas pensiones.

“Seguramente va a costar, va a haber gente que quiere que nos tropecemos en el camino. Pero no me cabe ninguna duda de que si ponemos a estas mujeres por delante, a los chilenos y chilenas que han trabajado toda una vida y que viven con pensiones de miseria, como me contaba una de ustedes, con $125.000, después de haber trabajado toda la vida, no me cabe ninguna duda de que vamos a lograr un acuerdo”, cerró el Presidente Boric.