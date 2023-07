El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió al robo de computadoras que afectó a su cartera y al bullado Caso Convenios. Respecto de este último, fue enfático en señalar que la postura del Gobierno es que “si hay una persona sancionada, se va”. Esto, aludiendo a responsabilidades o vinculaciones.

Las declaraciones las emitió la mañana de este sábado en entrevista con CHV Noticias AM.

El político de Revolución Democrática explicó la postura actual del Ejecutivo, frente a los cuestionados convenios entre el Estado y las fundaciones. Con el fin de evitar dañar la imagen que tiene la población respecto a las autoridades e instituciones, Jackson dijo que “lo primero es entregar toda la información de todos los convenios”.

“Estamos haciendo un trabajo para entregar esa información a todas las instancias: Contraloría, fiscalía, al Congreso Nacional, que nos ha hecho muchos oficios de información que estamos respondiendo”, aseguró.

En esa línea apuntó también a sancionar a quienes estén involucrados. “Si hay una persona sancionada, se va. Y, por lo tanto, eso ha sido una definición, al menos de este Gobierno, que cada persona que se ha demostrado que tiene algún nivel de vinculación, se aparta”, lanzó.

“Independiente de los procesos de sumario administrativo o de los procesos penales, hay un tema más importante que es la confiabilidad de las instituciones y en este caso de las autoridades que dirigen algunas reparticiones de Gobierno”, explicó.

No obstante, precisó que no es culpar por culpar. “Tiene que ser con pruebas, tiene que ser con algo que determine que esto no es una cacería de brujas (…) tengo completa tranquilidad respecto a eso”, sostuvo.

Robo de computadores en Desarrollo Social

Respecto al robo de computadores, enfatizó en que no han perdido ningún antecedente.

“No hay información que se iba a eventualmente perder o que no iba a funcionar el Ministerio de Desarrollo Social porque no hubiera computadores”, aclaró. Sobre el mismo punto volvió a recalcar que “no hay ningún documento de relevancia que se haya perdido”.

Jackson indicó que la fiscalía está haciendo todas las pericias necesarias para detectar a las personas responsables del robo y así llegar “hasta el fondo” del crimen.

¿Renuncia del ministro Jackson?

En la instancia, el ministro también se refirió a su permanencia como jefe del ministerio. Es preciso recordar que la UDI incluso se bajó de las negociaciones por la reforma previsional, exigiendo su renuncia.

Sobre su salida, dijo que “el presidente tiene siempre sobre la mesa la posibilidad de contar con los colaboradores que él desea”. “Él (Gabriel Boric) es el que define, finalmente, y yo estoy para colaborar con el proyecto, desde donde sea. Y, por lo tanto, es su definición”, argumentó.