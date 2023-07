La ministra Antonia Orellana aseguró que la víctima de Carlos Ruiz, ideólogo del Frente Amplio que fue formalizado por un caso de violencia intrafamiliar, no les ha dado el patrocinio para apoyarla judicialmente. Asimismo, aseguró que, de poder hacerse parte del caso, buscarán recalificar el delito. "No me parece que sea un delito de lesiones menos graves", indicó.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al caso de violencia intrafamiliar que involucró a Carlos Ruiz, uno de los ideólogos del Frente Amplio.

El sociólogo fue detenido la noche del miércoles tras denuncias de vecinos a Carabineros. De acuerdo a información que maneja el Ministerio Público, el sujeto habría llegado en estado de ebriedad y golpeado en reiteradas ocasiones a su pareja.

Por ello, Ruiz fue formalizado este jueves como autor del delito de lesiones menos graves. Tras la audiencia, se le impuso la obligación de abandonar el domicilio que compartía con la mujer en Ñuñoa y el impedimento de acercarse a ella.

Consultada por las acciones adoptadas por el Gobierno en este caso, Orellana señaló que “la ley no le permite al Servicio Nacional de la Mujer intervenir en un juicio si la víctima no le da el patrocinio. Eso quiere decir que, hasta el momento, no somos parte del juicio”.

“Nosotros no pasamos a llevar la voluntad de las mujeres y, hasta el momento, ella no nos ha dado el patrocinio. Por lo tanto, tenemos poco que opinar del curso judicial, lo que no quiere decir que no hayamos ofrecido nuestro apoyo tanto en el juicio como en las medidas de contención”, agregó la secretaria de Estado.

Orellana: “No me parece que sea un delito de lesiones menos graves”

Por otra parte, la ministra Orellana pidió responsabilidad a los distintos sectores políticos y no aprovecharse de este caso.

Por ejemplo, el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que Gabriel Boric ha tenido “un silencio cómplice para un acto salvaje y brutal”.

“Yo les puedo caer muy mal, pero les pido que no minen la confianza en la institución que busca representar y representar los derechos de las mujeres en tribunales”, indicó la titular de la Mujer.

Finalmente, afirmó que La Moneda condena cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

“Si logramos ser parte del juicio, vamos a buscar una recalificación del delito. De acuerdo al relato, que lamentablemente ha sido filtrado, no me parece que sea un delito de lesiones menos graves”, cerró.