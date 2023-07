El presidente Gabriel Boric lanzó duras críticas contra la UDI, luego que decidieran bajarse de la mesa técnica de la reforma de las pensiones. "Hay partidos que sencillamente no se sientan a conversar", señaló el mandatario.

Desde una actividad en la región Metropolitana y luego de volver de su gira por Europa, el presidente Gabriel Boric criticó duramente que la UDI se restara de la mesa técnica de la reforma de las pensiones.

Recordemos que la Unión Demócrata Independiente condicionó su diálogo con el Ejecutivo, mientras el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, siga en su cargo.

“Es inaceptable que hayan sectores de la política chilena que pretendan decir: ‘no vamos a conversar sobre las pensiones, mientras usted no haga lo que les exigimos hacer con su gabinete, pero ¿cómo se les ocurre?“, cuestionó el mandatario.

Así también señaló que “las personas mayores están primero que sus intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para subirle las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida, y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar ¿Con qué cara no se sientan a la mesa a conversar?”.

“Lo mismo a otros partidos que los hemos invitado, no se imaginan cuántas veces, a reuniones para poder concordar un pacto fiscal. Porque para poder financiar mejores pensiones, tenemos que tener mayores ingresos”, precisó el jefe de Estado.

Añadiendo que “una parte la vamos a financiar con crecimiento y vamos a recuperar la economía de nuestro país, pero otra parte con una distribución más justa de la riqueza. Y hay partidos que sencillamente no se sientan a conversar, no van a la mesa. Eso no es aceptable”.

“Podremos tener diferencias políticas y eso es legítimo, y deseable en democracia. Pero no podemos dejar de poner las urgencias de ustedes, del pueblo de Chile, en primer lugar, antes que los intereses de los partidos”, sentenció Boric.