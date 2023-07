La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que es “difícil de considerar del propio sector” al senador Fidel Espinoza (PS).

El socialista ha realizado constantes críticas al Gobierno durante sus 16 meses de administración, sobre todo después de que el ministro Giorgio Jackson aseguró que su escala de valores “dista frente a una generación que nos antecedió”.

Los cuestionamientos se acrecentaron con el Caso Convenios, cuya causa madre se originó a partir de los traspasos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva.

En ese caso estuvieron involucrados exmilitantes de Revolución Democrática, quienes fueron expulsados del partido tras revelarse este hecho.

Sin embargo, diversas colectividades han apuntado sus dardos contra el ministro Jackson por ser el fundador de RD.

Todo se intensificó este jueves, tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, que lidera el exdiputado.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, la bóveda era utilizada para guardar garantías de licitaciones y tratos directos efectuados por esta repartición.

Vallejo a Espinoza: “Difícil considerarlo del propio sector”

Tras el asalto al Mideseo, el senador Espinoza afirmó a través de Twitter que “son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor”.

Además, pidió nuevamente la renuncia de Jackson. “Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, sostuvo.

Al respecto, la ministra Vallejo indicó que es “difícil considerar del propio sector” al parlamentario.

“Ha habido una persecución política brutal hacia el ministro Giorgio Jackson y nos parece que eso no debería sostenerse en una democracia”, agregó.

Finamente, hizo un llamado a separar los hechos que constituyen delitos, y que merecen ser investigados, de las diferencias políticas.