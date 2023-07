"El maltrato que el senador Fidel Espinoza hace no sólo en contra del ministro, sino en contra de todos nosotros, tiene que cesar", señaló la diputada Maite Orsini (RD). El parlamentario socialista ha criticado en diversas oportunidades al ministro Jackson y, a raíz del robo a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, lo llamó líder de una "red de sinvergüenzas".

La diputada Maite Orsini (RD) criticó al senador Fidel Espinoza (PS) por efectuar un “maltrato político” en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Cabe recordar que este miércoles se produjo el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las dependencias de esta repartición pública.

Ante ello, Espinoza, un férreo detractor de Jackson durante estos 16 meses de gobierno, pidió nuevamente la salida del secretario de Estado.

“Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor”, señaló en su cuenta de Twitter, vinculando este robo con el denominado Caso Convenios.

Asimismo, disparó directamente contra el titular del Mideso. “Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, dijo el socialista.

Orsini pide a Espinoza parar “el maltrato hacia nosotros”

Al respecto, la diputada Maite Orsini aseguró que “hacer un aprovechamiento político para golpear al ministro Jackson, que todo indica que es víctima, es una persecución política”.

Además, señaló que el Partido Socialista debe hacerse cargo de las declaraciones de sus militantes, especialmente de sus senadores.

“El maltrato que el senador Fidel Espinoza hace no sólo en contra del ministro, sino en contra de todos nosotros, tiene que cesar”, sostuvo.

En ese sentido, calificó los actos del parlamentario como “maltrato” y “violencia política”.

Consultada por las presuntas amenazas de Jackson a Espinoza, pidió al senador que “si tiene antecedentes de amenazas que son constitutivas de delitos, que haga las denuncias pertinentes en las instituciones correspondientes”.