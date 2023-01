Este jueves, Convergencia Social (CS) se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet (PS), donde hicieron énfasis en la importancia de generar una lista única de los partidos de Gobierno.

Esta situación se da durante la incertidumbre por parte del oficialismo, quienes aún no confirman si su candidatura a la elección de consejeros constituyentes se hará en una o dos listas electorales.

Según consignó La Tercera, los miembros de CS dieron a conocer que la exmandataria manifestó su inclinación a que los partidos oficialistas se decidan por una lista única.

Esta incluiría al partido de Socialismo Democrático y a la bancada de Apruebo Dignidad.

Por lo anterior, desde Convergencia Social aseguraron que Michelle Bachelet enfatizó en la prioridad de “construir cohesión política entre las fuerzas de cambio”.

PS confirma postura de Bachelet por lista única

De acuerdo a lo mencionado por la directiva del PS, no es novedad la postura expresada por la expresidenta Bachelet.

Cabe recordar que a fines de diciembre de 2022 y a inicios de este año, diputados de dicha bancada pidieron formalmente a la exjefa de Estado candidatearse a integrar el Consejo Constitucional en este nuevo proceso constituyente.

En esa instancia, la presidenta del partido socialista, Paula Vodanovic, aclaró que esto se daría siempre y cuando haya una lista de unidad en el oficialismo.

Hace unas semanas Michelle Bachelet precisó que “los expresidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos, que escribiendo una Constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones”. Sin embargo, desde el oficialismo aseguraron que la exmandataria podría aceptar la candidatura si se cumple con la lista única.

Dentro de las opiniones emitidas por Bachelet, según la directiva del PS, el hecho de tener dos listas, “produciría un efecto de división al interior de la alianza, que podría ser perjudicial para la sostenibilidad del Gobierno”.

Bachelet y el proceso constituyente

Durante la jornada de ayer jueves, la expresidenta no manifestó una postura concreta respecto a la decisión del oficialismo por la candidatura al Consejo Constitucional. No obstante, habló sobre el proceso constituyente ante la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado.

“Comparto que una Constitución nueva tiene que ser la casa común. Sin embargo, no estoy segura de que pueda ser la casa común de todos, porque no todos creemos lo mismo sobre el modelo de sociedad, modelo económico. Hay que hacer el mayor esfuerzo de tener la mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias”, aclaró.

Incertidumbre al interior del PS y el PPD

Es conocida la indecisión al interior del PS y el PPD. La presidenta de este último, Natalia Piergentili, ha sido firme en cuanto a su preferencia de presentar dos listas; por un lado la coalición de Apruebo Dignidad, mientras que la otra del Socialismo Democrático.

Finalmente, este sábado 28 de enero la bancada sostendrá una reunión donde deberán definir la decisión. El escenario más probable es la postura de las dos listas, luego que ayer la Comisión Política del PPD votara a favor de esta.