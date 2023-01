Continúan las reacciones en el oficialismo, luego que el exsenador Guido Girardi (PPD) señalara que una lista encabezada por el PC y el FA sería “la lista del indulto”. Todo esto en torno a las próximas elecciones de consejeros constituyentes.

Recordemos que el exparlamentario aseguró que “hay mucha gente que votó por la Concertación (…) que votaría por el Socialismo Democrático, pero no va a votar por una lista que está encabezada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, menos en estos tiempos, menos después del indulto”.

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, fue bastante crítico con los dichos del exsenador y señaló que “Girardi usa un lenguaje propio de Kast”.

En conversación con La Segunda, el legislador recalcó que en este proceso la unidad es fundamental, por lo que busca defender la idea de ir todos en una lista del oficialismo al Consejo Constitucional.

“Como este nuevo proceso se da en un escenario adverso tras una derrota, la unidad es fundamental. Parte por la alianza de Gobierno, e incluso incorporar en una lista única a la DC. Eso es lo que nos permite tener un mejor resultado, elegir más consejeros, y se evita que en un escenario de dos listas tengamos rencillas dentro de los partidos oficialistas que irían a una competencia total, lo que provocaría tensiones al Gobierno. Hay que jugarse por lista única de las fuerzas por el Apruebo”, precisó la senador del PC.

“Lista de los indultos”

Al ser consultado si esta unión es posible, teniendo en cuenta las reticencias del PPD y la DC, Núñez dijo que “en el PPD hay un debate abierto. Francisco Vidal plantea una lista unitaria, y está Girardi con un lenguaje estigmatizador propio de Kast, que torpedea la labor unitaria de la ministra Carolina Tohá”.

Respecto a la polémica por la “lista de los indultos”, el senador oficialista indicó que “prefiero quedarme con lo que dijo Vidal. Ojalá lo resuelvan en perspectiva unitaria con la alianza”.

Cabe recordar que el PPD insistió en que el mejor camino para obtener un positivo resultado en las próximas elecciones de consejeros constituyentes, es ir en una lista separada de Apruebo Dignidad.

“Estar en el Gobierno implica un esfuerzo unitario”

Frente a esto, Núñez recalcó que “cuando integramos gobiernos, los partidos cedemos en algo nuestra identidad en pos de objetivos comunes. Si cada partido privilegia solo su identidad e intereses electorales, no hay opción de armar coalición. Aplica para todos, también el PPD”.

Respecto al argumento del PPD de que tienen diferencias profundas en seguridad por los indultos, o que Apruebo Dignidad representó en la Convención Constitucional las posturas maximalistas que la ciudadanía rechazó, Núñez dijo que “tiene olor a excusa y una cuota de oportunismo la frase de Girardi. Y en una lista unitaria, cada candidato representa a un partido y tiene toda la libertad. Pueden perfilarse y si creen que hubo errores, lo pueden plantear. Nadie se los impide”.

“(…) No veo por qué hoy no podríamos articular una lista común, cuando es más necesaria que nunca. Es casi una condición de sobrevivencia, si queremos consolidar las reformas con la nueva Constitución. Si hay partidos que tienen otra agenda, y esto es simplemente un interés de poder y perfil propio, deben cuestionarse si son fuerzas que quieren hacer un Gobierno junto con los otros partidos. Ese es el fondo. Si el interés propio de cada partido pesa más que el interés de apoyar un programa, queda en cuestión cuán de gobierno son esos partidos. Esa reflexión deben hacer quienes quieren a toda costa dos listas”, manifestó el senador del PC.

Así también aclaró que “estar en el Gobierno implica un esfuerzo unitario y apoyar la labor del Presidente independiente de su popularidad en algún minuto. Si solo se privilegia el camino propio, se bloquea y se cuestiona al Gobierno”.

Lista única

Al ser consultado por los dichos de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien dijo que “la unidad se construye”, el congresista indicó que “las cosas van mejorando, y valoro mucho la voluntad unitaria de Tohá”.

Sin embargo, se le recordó a Núñez que el FA y el PC rechazaron un acuerdo municipal con ellos en 2020 y abandonaron una primaria presidencial en 2021 por no querer al PPD, por lo que el senador argumentó que “compartir gobierno genera un escenario distinto a 1 año atrás. No entender ese compromiso es una actitud poco solidaria. Eso es lo clave, y no lo que pasó 2, 3, 5 o 7 años atrás”.

Finalmente, el legislador señaló que “podría ocurrir que dos listas obtengan más votos, pero también pueden elegir menos consejeros que la lista única, y el objetivo es tener la mejor representación posible. Es más eficaz la lista única”.