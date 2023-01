Una nueva polémica en torno a la candidatura de Ángel Valencia surgió en medio de la votación para Fiscal Nacional en el Senado.

Todo se originó luego de la respuesta que entregó más temprano el abogado ante una pregunta de la senadora Yasna Provoste (DC) en la comisión de Constitución. La legisladora le consultó si conocía o no a Luis Felipe Guevara Stephens (exalcalde de Lo Barnechea y exintendente de la región Metropolitana), a lo que el jurista manifestó que no.

“Se me han atribuido múltiples clientes que no son clientes. Se mencionó que fui abogado del señor Claudio Crespo, a quien se le atribuye participación en el caso de Gustavo Gatica, no conozco a Claudio Crespo. Se me atribuyó vínculo profesional con Felipe Guevara. No tengo ningún vínculo profesional con Felipe Guevara. Parte de la información que desconozco el motivo por el que se hace circular”, dijo Valencia en ese momento.

Posteriormente, ya en la Sala, la senadora Provoste emplazó a Valencia, argumentando que le llegó un documento legal del año 2009, donde aparece su nombre y el de Guevara.

En la intervención en el hemiciclo, Valencia dijo que no conoce a Luis Felipe Guevara. “No lo conozco, no he tenido causas con él, no recuerdo una reunión con él (…) El escrito que se me exhibe corresponde a un mandato judicial por escritura pública ante notario, donde se concurre a la notaría, sin necesariamente conocer a la persona que otorga el mandato”, dijo.

“Es un documento que se extiende cuando yo trabajaba en el estudio del abogado Juan Domingo Acosta, en virtud de un contrato de trabajo. Este escrito corresponde a un mandato judicial que se entrega en una notaría. Esto ocurrió hace 13 años, no lo recuerdo, pero yo no he faltado a la verdad. Yo no conozco a Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional con él“, agregó el jurista.

Revisa el documento mencionado por la senadora Yasna Provoste:

Durante las argumentaciones de los parlamentarios, la senadora Loreto Carvajal (PPD), con dureza, dijo que votará en contra de la nominación de Valencia; y que, a raíz de los últimos acontecimientos en el Congreso, afirmó que “está más que justificado -el voto-“.

“No se puede sostener una mentira. Aquí se señaló de manera muy directa de que él no tenía conocimiento, ni conocía al señor Felipe Guevara Stephens. Fíjense que hay una prueba que es contundente ‘audiencia de sobreseimiento efectuado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago’, donde dice que el defensor privado es don Ángel Valencia y entre paréntesis dice que está presente. Cómo alguien nos puede venir a decir aquí, en nuestra cara, que no lo conoce, si estuvo en una defensa”, manifestó la parlamentaria.

Precisamente, en el documento citado por la senadora Loreto Carvajal dice que en la audiencia estuvo presente Valencia y ausente Guevara.

Este es el documento mencionado por la senadora Loreto Carvajal: