El abogado del exfrentista Jorge Mateluna, Davor Harasic, se volvió a referir al beneficio otorgado a su representado y señaló que le “habría gustado que solo se hubiera indultado a Jorge (Mateluna)”.

La semana pasada, en conversación con el programa Podría Ser Peor de La Radio, el jurista manifestó que fue él quien elevó la solicitud de indulto el pasado 30 de agosto de 2022 a Gendarmería, porque a su criterio el expediente estaba lleno de “contradicciones”.

Además, para el abogado la polémica levantada en torno al tema es un sinsentido, con reacciones “destempladas”, porque en los hechos no se violó ningún punto del ordenamiento jurídico.

Abogado del exfrentista Jorge Mateluna

Harasic volvió a tocar el tema y las críticas a los fundamentos en el indulto a Mateluna.

Recordemos que los beneficios otorgados por el Presidente de la República provocaron la salida de la exministra de Justicia, Marcela Ríos; como también que la Contraloría solicitase un informe completo al Ministerio de Justicia, sobre los 13 indultos cursados por esa entidad.

“Me habría gustado que solo se hubiera indultado a Jorge (Mateluna). Todo habría sido más simple; ahora lo mezclan con (Luis) Castillo y los llamados presos del estallido, con los que él no tiene nada que ver”, dijo el jurista en entrevista con La Segunda.

El abogado, quien es exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2015-2018), formó parte de la defensa de Mateluna mientras ejercía este puesto en dicho establecimiento.

A raíz de ese cargo, el presidente Gabriel Boric lo citó el 3 de enero cuando justificó ese indultos por “irregularidades” en el caso.

Cabe mencionar que el jefe de Estado dijo en su oportunidad que “esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión del exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, que es de los juristas que se han acercado con más seriedad al caso”.

En relación a los dichos de exautoridades sobre la posibilidad de revocar los indultos, Harasic dijo que “(…) hay personas que afirman que los decretos son revocables, pero he conversado con los abogados más respetables del Derecho Administrativo y ellos afirman que no, algo que por lo demás enseñan en sus textos. Hay mucha literatura”.

Al ser consultado por la decisión del presidente Boric y una eventual falta de buenos asesores, el jurista comentó que “no lo conozco lo suficiente, pero me da la impresión de que es un hombre muy prístino. No es posible que no sepa que Mateluna, para el sistema, es culpable, siendo él abogado además. A lo mejor, lo que quiso decir, es que él no lo siente así”.