La senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, desmintió los motivos de su par Iván Moreira (UDI), para apurar la votación de Fiscal Nacional.

Recordemos que ayer, cuando se estaba discutiendo este tema, el legislador de oposición hizo una petición a la Sala, que consistía en votar inmediatamente después de que el presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, diera cuenta del informe favorable ante el hemiciclo.

Sin embargo, la senadora Sepúlveda no entregó la unanimidad para apurar la votación y Moreira la reprochó, señalándole que su hijo supuestamente se casaba.

“Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas un favor, te voy a decir que no (…) Se casa mi hijo, qué querís que haga (sic)“, espetó el senador UDI.

En conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, la senadora señaló entre risas que “cuando el senador Moreira dice ‘¿puedo abrir la discusión?’ Yo digo no y después me sale con que tiene el matrimonio de su hijo”.

“Yo me acerqué a él para preguntarle si era verdad y me dice que ‘no era verdad’, era una broma y lo conversamos hoy día en la mañana”, comentó la legisladora.

Al preguntarle si lo del senador Moreira era mentira, Sepúlveda dijo que “sí, que era mentira” y que incluso “hasta los hijos lo retaron”.

“Él quería abrir la votación antes, para ver si se reunían o no los votos para el fiscal. Ansioso, ansioso”, expresó la senadora.

Escucha la conversación aquí