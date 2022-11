Polémica ha generado el uso que algunos parlamentarios hacen de las tarjetas pagadas con fondos públicos para echar bencina en sus vehículos particulares por parte de familiares y cercanos.

Recordemos que el hecho quedó al descubierto tras un primer reportaje de Ciper Chile, donde se reveló que familiares y/o cercanos de diputados cargaron combustible con cargo a la Cámara.

Entre los mencionados aparece Cristóbal Urruticoechea (Republicano), Claudia Mix (Comunes), Boris Barrera (Partido Comunista), Viviana Delgado (Partido Ecologista) y Gustavo Sanhueza (UDI).

Tras la revelación, la Fiscalía de Valparaíso inició una investigación de oficio, indagatoria que quedó en manos del fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Reveco.

En paralelo, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas solicitó al presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Rabindranath Quinteros, que publique una nueva resolución.

No obstante, la polémica ahora salpicó también al Senado, luego que un segundo reportaje de Ciper revelara que en la Cámara Alta también se repite el uso descontrolado de la tarjeta para pagar la bencina que tienen como beneficio los legisladores.

Se trata del también presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, y del PPD, Ricardo Lagos Weber.

El gasto en bencina que involucró a la esposa del senador Chahuán

En el caso del timonel de oposición, existe un registro de abril pasado, de una carga de bencina por $74 mil en Concón, que realizó su esposa, Sandra Ibañez Chesta, jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar.

Consultado al respecto en una primera oportunidad, Chahuán aseguró que iba de copiloto hablando por teléfono.

No obstante, se comprobó que a esa misma hora se encontraba en reuniones de su colectividad en Santiago, y que incluso fue entrevistado en vivo en CNN Chile.

Enfrentado a los nuevos antecedentes, finalmente el presidente de RN reconoció que no estaba en ese lugar.

“Ese lunes yo estuve en Santiago. Pero ese auto lo uso yo, no es un auto que utilice mi señora. Puede que mi señora ese día lo haya cargado, pero ella no lo usa regularmente, fue una excepción”, explicó a Ciper.

Asimismo, aparecen una serie de recargas en Teno (Maule), Los Ángeles (Bío Bío) y Villarrica (La Araucanía), en agosto de 2022, que suman en total $248 mil.

De acuerdo a su versión, se trataría de sus escoltas de la PDI que lo acompañan regularmente como medida de protección, debido a amenazas de muerte que recibió.

Y si bien señaló que los viajes al sur se debieron a visitas a comunidades mapuche, de la que no existe registro porque pidieron mantenerla en reserva por motivos de seguridad, ese mismo día también participó del cierre de campaña del Rechazo en Temuco, según sus propias publicaciones en redes sociales.

“Pasé a una actividad del Rechazo, pero viajé a reunirme con comunidades mapuche. Porque soy querellante de causas. Yo no use recursos públicos en actividades de campaña, porque básicamente el traslado… mira, yo llegué en avión a Temuco, con pasajes pagados por mí, y estuve en una actividad de cierre de campaña en esa ciudad. Después me reuní con comunidades mapuche. Por instrucción de la PDI no podía ir solo”, respondió al mismo medio.

El asesor “fantasma” del senador Lagos Weber

Otro de los apuntados, es el senador Lagos Weber, en cuyo registro figura Juan Carlos Sepúlveda, quien cargó $34.008 en la estación Shell de la Ruta 68, cercano a la Laguna Caren, en un vehículo registrado por el parlamentario.

Aunque, el nombre no está en los registros del Congreso, ni como asesor, ni como familiar del senador PPD, por lo que este último adelantó que pedirá una investigación interna.

“Desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible del día 28 de junio de 2019. No es de nadie que trabaje con nosotros ni ha formado nunca parte de nuestro equipo. Pediremos a la Secretaria General del Senado que pueda hacer una investigación para ver de qué forma se pudo vulnerar el sistema”, señaló.