La ministra Camila Vallejo se refirió este miércoles a cómo el Gobierno está abordando el tema de la delincuencia y la seguridad del país, señalando que "esto no es una dificultad en términos políticos e ideológicos para nosotros. Porque la seguridad humana es también un derecho fundamental de las personas".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este miércoles las políticas que está desarrollando el Ejecutivo para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad en el país.

“Uno tiene en su agenda programática varios temas importantes que ha planteado la ciudadanía durante décadas. Las urgencias te las pone el contexto y hoy día tenemos harta urgencia en materia de seguridad, producto de lo violentos que están siendo los hechos delictuales”, precisó la secretaria de Estado en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de CHV.

Así también aclaró que “esto no es una dificultad en términos políticos e ideológicos para nosotros. Porque la seguridad humana es también un derecho fundamental de las personas”.

“Por ser de izquierda no tienes menos temor a andar por la calle que por ser de derecha. Si nosotros entendemos que la seguridad del espacio público, de poder caminar tranquilamente, es una condición habilitante para el desarrollo de la vida humana, es algo que nosotros también entendemos como parte de nuestra agenda propia”, señaló Vallejo.

“Esfuerzo transversal”

La vocera dijo además que “por eso tenemos una especial preocupación en esto y estamos haciendo esfuerzos adicionales, para que esto no sea solo un esfuerzo del Gobierno sino que sea un esfuerzo tranversal, como lo ha dicho la ministra Tohá”.

Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó el lunes pasado que esperan antes de fin de año tener un acuerdo transversal en materia de seguridad, y que habrá un diálogo que incluirá actores como alcaldes, gobernadores y parlamentarias.

Al ser consultada por el acuerdo nacional en temas de seguridad, Vallejo aseguró que “más que un acuerdo, porque yo creo que hay un acuerdo nacional en que la seguridad ciudadana es prioridad, lo que se requiere es un esfuerzo transversal”.

Armas automáticas y electroshock

A la ministra también se le preguntó si el Gobierno respalda la idea de que Carabineros pueda usar estas armas intermedias, el llamado electroshock.

“Que no puedan usarlas es absolutamente mentira. Las policías hoy día tienen estas armas automáticas y pueden usarlas. Y hay policías que tienen la capacitación para poder usar esas armas en ciertos operativos”, explicó Vallejo.

La ministra aclaró que “otra discusión es si es que lo usó bien, lo usó mal, de acuerdo al protocolo”.

“No somos superhéroes”

En tanto, Vallejo detalló que “la ley contra el crimen organizado vamos a tener acuerdo. Es evidente que la tipificación de la asociación ilícita requiere una modernización y actualización. No nos podemos quedar con la mirada noventera de cómo operaba esto”.

Luego se le preguntó a la vocera si es que hay una mirada del Gobierno por lo “tan garantista que es la ley”.

“Tenemos distintos problemas. Uno no puede pretender nunca tener una bala de plata. No somos superhéroes tampoco, esto no es Marvel. Es la realidad y tenemos aquí distintos problemas”, aseveró la ministra.

Luego aclaró que “si nos quedamos con que solo el tema es punitivo y de penas, vamos a descuidar lo otro, y si miramos que solo es un problema de prevención o reinserción, vamos a descuidar lo punitivo”.