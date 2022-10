Durante la mañana de este martes, en la Cámara de Diputados y Diputadas se pidió un minuto de silencio por las víctimas del estallido social, pero el Partido Republicano no otorgó la unanimidad para que esto se llevara a cabo. A juicio del diputado Johannes Kaiser, "no se iba a hacer un minuto de silencio por todos los chilenos que sufrieron las consecuencias del octubrismo violentista".

En controversia se ha generado este inicio de jornada de 18 de octubre en la Cámara de Diputados y Diputadas porque se solicitó -a nivel de comités parlamentarios- que se realizara un minuto de silencio por las víctimas del estallido, lo cual no se pudo llevar a cabo.

Esto, debido a que se necesitaba la unanimidad del comité parlamentario de la corporación y no la dio la bancada del Partido Republicano.

El diputado Johannes Kaiser dijo que el punto político que trataban de hacer es que a su juicio este minuto de silencio por el estallido no era por todas las víctimas, no era por los Carabineros que fueron heridos, no era por los locatarios que perdieron sus negocios.

A título personal, el diputado Kaiser dijo que “no teníamos la impresión de que efectivamente se iba a hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos del 18/10”.

“No se iba a hacer un minuto de silencio por aquellos que perdieron sus negocios, no se iba a hacer un minuto de silencio por los más de 4 mil carabineros heridos, no se iba a hacer un minuto de silencio por las personas que fueron privadas de su paz en Plaza Baquedano”, detalló el parlamentario.

A esto añadió que “no se iba a hacer un minuto de silencio por todos los chilenos que sufrieron las consecuencias del octubrismo violentista, sino que se iba a hacer un minuto de silencio por personas -algunas de las cuales son perfectamente inocentes y sufrieron daños- pero también por aquellos que eran culpables y sufrieron daños durante lo que era la necesaria y justa represión del violentista”.

Insatisfacciones sociales

En tanto, el presidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto (PPD), hizo una reflexión extensa sobre lo que ha representado esta fecha para el país y cuál es el rol de la política institucional.

También hizo un llamado a que la corporación, el Senado, el Congreso, La Moneda y las instituciones permanentes, se hagan cargo de los problemas de la ciudadanía y comprendan que un escenario como el ocurrido el 18 de octubre, también se dio en el marco de una serie de insatisfacciones sociales que siguen latentes en la sociedad.

Es en ese contexto que se ha hecho un llamado político transversal, el que también planteó el Frente Amplio, la oposición, a que sea a través de políticas de este Gobierno y las actividades del Congreso Nacional, que se evite un nuevo escenario como el que ocurrió hace tres años.