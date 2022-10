"No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones", aseguró el exsenador socialista, Camilo Escalona. Desde Chile Vamos, coinciden con el exparlamentario, asegurando que se avanzó a una segunda etapa en las conversaciones.

Este lunes se desarrolló una nueva jornada de conversaciones entre los partidos políticos para dar con una fórmula que permita dar continuidad a un nuevo proceso constituyente.

Tras la cita, los distintos representantes, tanto de Chile Vamos, como del oficialismo, reconocieron que se inició una segunda etapa en los diálogos, tras dejar prácticamente cerrado el capítulo de las bases constitucionales.

Esta vez, las conversaciones giran en torno al mecanismo para la redacción de una nueva Carta Magna, es decir, qué tipo de órgano será el encargado de hacer el trabajo, cómo se elegirá, quiénes serán sus integrantes y el rol del comité de expertos.

Conversaciones por Proceso constituyente avanzan a una segunda etapa

Pese a que hay al menos 25 ideas distintas sobre la mesa, según señalaron, las conversaciones se han dado en un “buen tono”, pese a las diferencias principalmente en si el órgano será mixto o cien por ciento electo.

En lo que todos coinciden, sin embargo, es que aún no se puede hablar de un acuerdo cerrado, tal como lo aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD, Raúl Soto.

“No hay ningún acuerdo, hay una propuesta del oficialismo de 134 convencionales para un órgano electo. Chile Vamos señala que debe ser un órgano mucho más acotado, más cercano a los 50. Hay también distintas posiciones respecto del rol de los expertos, para algunos deben acompañar y para otros deben ser incidentes”, dijo.

“Una posibilidad es que sea un órgano 100% electo más acotado y con ciertas características de funcionamientos distintas, que den más garantías de llegar a acuerdo de lo que fue el proceso anterior. Otra posibilidad es que se parezca más a una comisión mixta, donde existan personas electas y expertos con un tipo de rol”, explicó.

Según destacó el exsenador del Partido Socialismo, Camilo Escalona, en el diálogo de esta jornada “los puntos de vista están distantes, pero se avanzó en el tema mismo. Lo que era una cosa que no se podía insinuar, que podía significar una catástrofe, se hizo un amplio intercambio del mecanismo, o sea cómo se va a constituir esta futura entidad o consejo redactor de la nueva Constitución”.

“Naturalmente que no hay acuerdo todavía. Esto se va a resolver junto con los otros temas, en conjunto con el rol que vayan a jugar los expertos, se va a vincular con si se logre instalar una comisión supervisora del acuerdo político que se logró, como van a funcionar los partidos. Queda bastante por hacer, pero se avanzó”, valoró Escalona.

En ese sentido, acotó que “el acuerdo evita que alguien vaya a escaparse con colores propios en el proceso de redacción de una nueva Constitución”.

Y recordando una frase del político comunista chino Deng Xiaoping, aseveró que “no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”.

Chile Vamos cuestionó propuesta del oficialismo

Esto último fue apoyado por el diputado UDI, Guillermo Ramírez, quien señaló que “han habido avance en torno a los principios, creo que ya estamos todos de acuerdo en que la Convención tiene que ser un lugar donde haya diálogo y se puedan generar acuerdos”.

En esa línea, criticó la propuesta que hizo el oficialismo el pasado fin de semana. “Nosotros consideramos que era propuesta era peligrosamente parecida a la Convención que fracasó, y eso nos hace perder un poco el tiempo”, cuestionó.

“Como Chile Vamos lo que nos interesa es que sea un proceso corto, sobrio, moderado, que termine por entregar una propuesta de nueva Constitución que todos seamos capaces de aprobar en un Plebiscito de Salida”, dijo.

“Como dijo el exsenador Escalona, acá nadie tiene que enamorarse de los medios, lo que importa es conseguir el fin que se quiere, que este proceso salga algo razonable. En ese sentido, que no importe el color del gato, sino que cace ratones, creo que todos estamos de acuerdo”, puntualizó.

Socialismo Democrático insiste en órgano cien por ciento electo

Más enfática, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, insistió en que la posición de su partido y de Socialismo Democrático es un órgano cien por ciento electo.

“En las negociaciones uno a veces cede en función de buenos resultados, por lo tanto, no nos podemos cerrar a que nuestra posición es la mejor”, enfatizó

“Sí creemos que estamos presentando el sentido común sobre lo que debería ser un proceso participativo y democrático. (…) Uno a veces se enamora de sus propuestas, de sus ideas, y tenemos que estar abiertos a cuáles van a ser las ideas que pueden concitar un mejor proceso. Si eso es finalmente un órgano mixto lo veremos, lo importante es discutirlo”, dijo la timonel oficialista.

No obstante, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, insistió en que como coalición no están dispuestos a apoyar un mecanismo como el de la pasada Convención.

“El oficialismo no ha entendido nada porque si nosotros queremos volver al mismo esquema de una Convención Constitucional quiero decirle que nuestra voluntad no está por ahí. Cualquier cosa que sea algo similar a la Convención Constitucional, que fracasó en su intento, no cuenta con nuestros votos”, advirtió.