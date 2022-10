"No tengo una opinión crítica del rol que tiene Carabineros", aseguró el subsecretario de Desarrollo Social, luego de los polémicos tuiteos que le impidieron asumir en la Subsecretaría del Interior. En ese sentido, enfatizó en que "son muy necesarios y hay que valorar profundamente el papel que juegan día a día en la seguridad pública".

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, destacó el rol que tiene Carabineros, desmarcándose de sus posteos en Twitter de 2011 que le costaron su llegada a la Subsecretaría del Interior.

Así lo señaló en entrevista con La Tercera, donde desdramatizó la polémica que marcó el cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric.

“Ese episodio lo evalúo no como algo personal: es parte de la política. No tiene que ver con Nicolás Cataldo en particular, ni mucho menos con los tuits del año 2011, que son cosas que están bien lejos en el tiempo como para atribuirle la definición a eso”, aseguró.

“Sí hubo hartas presiones, y al final del día, es el Presidente el que toma sus decisiones considerando todos los elementos que él maneja y que nadie más maneja. Desdramatizo mucho lo que pasó”, agregó.

En ese sentido, destacó que “no llegar a Interior no fue doloroso, no quedé traumado, ni nada por el estilo. Me lo tomé con naturalidad”.

Cataldo: “No tengo una opinión crítica del rol que tiene Carabineros en la sociedad”

Respecto a sus polémicos dichos en redes sociales contra la policía, Cataldo aseguró que “uno tiene que entender que esto tiene perspectiva histórica”.

“Son comentarios que tienen más de 11 años, que se dan en un contexto, que son las protestas estudiantiles de esa época, donde yo tenía un rol como dirigente juvenil”, aseguró.

“No tengo una opinión crítica del rol que tiene Carabineros en la sociedad, al contrario, son muy necesarios y hay que valorar profundamente el papel que juegan día a día en la seguridad pública”, estimó.

“Las opiniones tenían un marco contextual muy específico y que tenía que ver con algunos hechos de represión que se estaban viviendo en una movilización estudiantil”, insistió.